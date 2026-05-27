Durante la mañana de este miércoles, se desplegó un importante operativo en las inmediaciones del Teatro Colón luego del hallazgo de un bolso sospechoso en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ubicada en Viamonte 1147, en la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron las autoridades, se activó el protocolo de seguridad y tuvo una duración de más de dos horas.

Desde la Policía de la Ciudad confirmaron a El Destape que el Escuadrón Antibombas -junto a la División Delitos Constitucionales y varias brigadas especializadas- se desplazó hacia un edificio ubicado sobre la calle Viamonte al 1100, tras la presencia de un paquete sospechoso. Según indicaron, personal de seguridad de dicho edificio reportaron que el bolso en cuestión fue arrojado hacia el interior.

El personal policial inició el protocolo correspondiente: se preservó la zona, evacuaron las instalaciones y se solicitó la intervención de diversas áreas técnicas para inspeccionar el objeto.

Según indicaron, se constató que se trataba de una réplica de bomba aérea, la cual carecía por completo de carga explosiva o sustancias peligrosas.

Luego de la inspección y que se descarte cualquier tipo de riesgo, la Policía de la Ciudad concluyó con la intervención y permitió el restablecimiento de la actividad en el edificio. No se registraron heridos ni daños materiales durante el procedimiento.

La causa fue caratulada como "intimidación pública" por el Juzgado Nacional en la Criminal y Correccional Federal N°. 2 a cargo del Dr. Sebastián Ramos, ante la Secretaría N°. 4 del Dr. Esteban Murano. Cabe señalar que la figura penal contempla sanciones para quienes generan alarma social con amenazas falsas.

En esa línea, recordaron que la manipulación o el abandono de objetos que simulen ser explosivos constituye un "delito grave".