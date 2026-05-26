Alerta violeta en AMBA por niebla: hasta cuándo va a haber neblina y cómo siguen los días

Después del fin de semana largo del 25 de mayo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresará en una estabilidad atmosférica, con predominio de nieblas matinales y temperaturas moderadas, típicas de esta época otoñal. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo seco se mantendrá hasta el sábado 30, aunque la nubosidad baja continuará siendo protagonista los próximos días.

Para la jornada del martes, se espera un cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias durante las primeras horas. La temperatura mínima rondará los 9°C y la máxima apenas los 16°C. El SMN mantiene alerta violeta por niebla en amplias zonas del país, incluyendo el Litoral, el AMBA y gran parte del territorio bonaerense.

Ahora bien, ¿qué es un alerta violeta? El SMN utiliza este color para advertir sobre fenómenos que, si bien no suelen representar un peligro grave para la población general, pueden generar complicaciones importantes en actividades cotidianas, especialmente en la circulación y el transporte. En este caso, el fenómeno advertido es la niebla.

A diferencia de las alertas amarilla o naranja que están asociadas a fenómenos meteorológicos de distinta intensidad y posibilidades daño, el nivel violeta funciona como una advertencia preventiva frente a condiciones de visibilidad reducida.

Cuál será el día más frío de la semana

Según el SMN, la presencia constante de nubes bajas limitará el ingreso de radiación solar y reducirá la amplitud térmica diaria. En la jornada de hoy la diferencia entre la mínima y la máxima será de apenas 10°C, pero hacia el miércoles ese margen se reducirá más aún.

Para mitad de semana se espera el escenario más frío. La mínima descenderá hasta los 9°C y la máxima, apenas llegará a 15°C. Los vientos soplarán desde el este y el sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante el día. Con una amplitud térmica de solo 5°C, el miércoles se espera la jornada más fría de la semana en el AMBA.

El sitio especializado Meteored prevé incluso marcas extremas de entre 8°C y 15°C para ese día en la Ciudad. Al mismo tiempo, la niebla continuará siendo uno de los fenómenos más relevantes durante las noches y las madrugadas, generando complicaciones para circular y posibles demoras en vuelos ya planificados.

El jueves comenzará una leve transición hacia la estabilidad de las condiciones meteorológicas. La mínima subirá a 13°C y la máxima alcanzará los 17°C, sin probabilidades de lluvia y con vientos del este y sudeste.

Alertas en el resto del país

Las precipitaciones quedarán concentradas principalmente en el norte del país. En esa línea, en sectores de Formosa, Chaco y Misiones podrían registrarse lluvias aisladas debido al ingreso de humedad en la región.

El SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para el suroeste de Santa Cruz. Desde la entidad advierten sobre posibles fenómenos con capacidad de daños y por ello recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, circular con vehículos preparados para hielo y nieve, revisar techos y desagües y contar con un kit de emergencia.

También rige una advertencia por fuertes vientos en el oeste de La Pampa. Allí se aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, evitar refugiarse debajo de árboles o carteles y extremar las precauciones al conducir.