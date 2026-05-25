Tenía cáncer: dolor por la muerte de un querido periodista a los 55 años.

El mundo de los medios sufre una irreparable perdida. El reconocido periodista de The Associated Press (AP) Howard Fendrich falleció a los 55 años a causa de una grave enfermedad. Famoso en el mundo entero por su impecable cobertura en decenas de finales de Grand Slam y Juegos Olímpicos, el histórico redactor construyó un legado imborrable en las redacciones.

La triste noticia fue confirmada por su esposa, Rosanna Maietta. El cronista perdió la vida el último jueves en un hospital de la ciudad de Baltimore tras una dura batalla contra el cáncer, diagnóstico que recibió en febrero al regresar de Milán, donde cubrió su undécima cita olímpica. Durante sus 33 años de trayectoria en la agencia, el profesional deslumbró con crónicas detalladas sobre diversas disciplinas.

El impacto de su partida conmovió a las máximas leyendas del deporte internacional. Roger Federer, quien compartió innumerables entrevistas con el comunicador, le dedicó unas sentidas palabras. "El tenis perdió a un maravilloso periodista y a una gran persona", expresó el exjugador suizo. Por su parte, la histórica Billie Jean King también lamentó la noticia en sus redes sociales: "Fue uno de los grandes narradores deportivos. Se lo extrañará".

Tenía cáncer: dolor por la muerte de un querido periodista a los 55 años.

Una carrera brillante

El enorme talento del redactor lo llevó a cubrir cerca de 70 torneos de tenis al máximo nivel. Su impecable prosa relató las hazañas de figuras estelares como Serena Williams, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Gracias a su enorme labor, recibió múltiples galardones a lo largo de su vida, entre ellos dos prestigiosos premios por su excelencia literaria.

Su devoción por el oficio también marcó a su círculo íntimo. Además del inmenso vacío que deja en su esposa, su madre y su hermano, su obra profesional continúa viva a través de sus dos hijos, quienes ya se hicieron un lugar en el mundo de la prensa de portiva.