Rodrigo Lussich se hartó de Milei y confirmó lo que muchos sospechaban sobre el Presidente: "Es"

Rodrigo Lussich se hartó de Milei y confirmó lo que muchos sospechaban sobre el Presidente.

El periodista Rodrigo Lussich lanzó una brutal crítica contra la gestión de Javier Milei. Con un profundo análisis histórico, el conductor trazó un oscuro paralelismo entre el actual oficialismo y la última dictadura cívico-militar, denunció la complicidad de un sector de la sociedad y definió al Gobierno como una "neo dictadura".

Durante su participación en Blender, Lussich de lleno en la política nacional. Sin filtros, el comunicador calificó al Gobierno como el "peor gobierno desde la dictadura". Para sostener su postura, expuso las alarmantes coincidencias con esa oscura etapa. "Hay cosas muy similares. En esto de normalizar", arrancó.

De inmediato, apuntó contra el silencio cómplice de ciertos sectores frente a la destrucción del Estado. "¿Cuánto antiperonista de los 70, familias, tías, abuelas, padres de familia, hicieron la vista gorda, miraron al costado? Y con las cosas espantosas que pasaban. Se normalizó en aquella época", reflexionó.

Rodrigo Lussich se hartó de Milei y confirmó lo que muchos sospechaban sobre el Presidente.

La definición letal sobre el gobierno de Milei

Rodrigo Lussich continuó con su análisis sobre el gobierno de Milei. "Hoy las redes y la cuestión tecnológica y moderna permite que las cosas se escuchen y se expandan mucho más, por eso no llegan a hacer las atrocidades que hicieron los milicos", detalló y continuó: "Porque hoy es imposible, en el medio de la noche y en la oscuridad chupar a un tipo".

Sin embargo, para coronar su columna, el comunicador dejó una dura advertencia sobre las verdaderas intenciones del círculo íntimo de Javier Milei. "Pero no sé si no lo harían. Creo que son capaces de todo", sentenció. "No es una dictadura en términos legales, pero es una neo dictadura", concluyó.