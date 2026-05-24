Industriales del Chaco alertan por la crisis y exigen una ley de Emergencia Pyme: "Antes de la quiebra"

El panorama para el entramado productivo es crítico, con caída del empleo y empresas que cierran todos los días. El presidente de la Unión Industrial del Chaco, Aldo Kastón, advirtió por el agravamiento que atraviesa el sector y reclamaron medidas urgentes para evitar la pérdida de más puestos de trabajo. “Si no nos juntamos, nos caemos todos”, señaló el titular industrial, quien además solicitó el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero para impulsar el reclamo del sector ante el Gobierno nacional.

Kastón cuestionó que las políticas nacionales de la administración de Javier Milei se concentren en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), advirtiendo que las provincias del norte quedan excluidas de ese esquema.“Nosotros necesitamos una ecuación sobre industria distinta y en este momento necesitamos con cierta urgencia un apoyo diferente”, afirmó.

El titular de la Unión Industrial del Chaco también denunció un incremento en los embargos impulsados por el ARCA sobre cuentas empresariales. “Hoy tenemos un promedio de 40 cuentas diarias embargadas en la provincia del Chaco”, sostuvo en declaraciones para La Mañana de Natagalá. Según explicó, estas medidas generan un efecto inmediato sobre la actividad económica porque impiden afrontar pagos de salarios, proveedores y obligaciones corrientes, profundizando el riesgo de quiebras y despidos.

El empresario pyme Alexis Sodja también se sumó al reclamo al describir el escenario como “alarmante” y asegurar que muchas empresas trabajan sin margen financiero y con maquinaria obsoleta. “No podés pagar sueldos, proveedores ni mover efectivo. Es el paso antes de la quiebra”, expresó.

Además, Sodja señaló que los créditos disponibles resultan inaccesibles por sus tasas y plazos y remarcó que las pymes no buscan una discusión partidaria sino condiciones mínimas para sostener la actividad y el empleo.

Ambos dirigentes reclamaron el tratamiento urgente de proyectos de emergencia PYME presentados en el Congreso Nacional y pidieron una mayor articulación entre cámaras empresariales, legisladores y gobiernos provinciales.

Alarma industrial: se pierden nueve empleos por hora mientras el sector enfrenta un deterioro estructural

En este escenario, el economista Diego Coatz sostuvo que la industria nacional atraviesa un proceso de deterioro que impacta de lleno en la clase media. "Estamos hablando de que se pierden nueve empleos por hora", aseguró el especialista, tras precisar que en el último año se destruyeron 42.000 puestos formales y que, al sumar el empleo directo e indirecto, la cifra asciende a 75.000 vacantes menos.

Para Coatz, el país está ingresando en lo que denomina la "trampa latinoamericana", un escenario donde el sector informal, caracterizado por bajos salarios y escasa productividad, "se va comiendo como Pacman al sector formal". El economista proyectó una caída industrial del 1,5% para 2026 y argumentó que la estabilidad macroeconómica sin crecimiento destruye el empleo de calidad.

Si bien el Índice de producción industrial (IPI) del Indec mostró un crecimiento interanual del 5% en marzo, los analistas piden cautela. Este repunte se dio sobre una base de comparación extremadamente baja: un desplome del 21% en marzo de 2024. De hecho, la industria todavía se ubica un 13% por debajo de los niveles de marzo de 2023 y un 10% por debajo de los registros de 2022.

Coatz explicó que los rubros más golpeados son los intensivos en mano de obra. A este escenario interno se suma la presión internacional por la sobreproducción de China, que envía productos a "precios de remate" hacia la región ante el cierre de mercados en Europa y Estados Unidos. "No se puede competir contra subsidios o contra quienes no pagan impuestos", advirtió sobre el impacto del contrabando y el atraso cambiario.