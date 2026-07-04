La imagen de Messi con la cara hinchada que preocupó en la Selección Argentina tras Cabo Verde

La Selección Argentina avanzó en el Mundial 2026, pero Lionel Messi terminó con el rostro hinchado tras un duro golpe ante Cabo Verde.

La Selección Argentina sufrió más de la cuenta para vencer 3-2 a Cabo Verde y clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, más allá del resultado, una imagen de Lionel Messi generó preocupación ya que el capitán terminó el encuentro con una visible inflamación en la frente luego de un fuerte choque durante el tiempo reglamentario.

El equipo de Lionel Scaloni logró superar un duro escollo en los 16avos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 3-2 frente a Cabo Verde en un partido cargado de emociones, tensión y desgaste físico. La clasificación dejó alivio en el plantel, aunque también una preocupación inesperada: el estado físico de Messi.

Al finalizar el encuentro, el crack argentino apareció ante los medios con una llamativa inflamación en el lado derecho de la frente. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó inquietud entre los fanáticos, que inmediatamente comenzaron a preguntarse si el golpe podría comprometer su presencia en los próximos compromisos del seleccionado.

Cómo fue el golpe que sufrió Messi ante Cabo Verde

La acción ocurrió sobre el cierre del tiempo reglamentario. Messi recibió una infracción en las inmediaciones del área rival y, al perder el equilibrio, terminó impactando su cabeza contra la rodilla de un futbolista de Cabo Verde.

El choque fue lo suficientemente fuerte como para dejar al rosarino visiblemente dolorido. Antes del inicio del tiempo suplementario, el cuerpo médico le aplicó hielo sobre la zona afectada para intentar reducir la inflamación. Sin embargo, el hematoma fue creciendo con el correr de los minutos y quedó expuesto una vez finalizado el partido. Pese al golpe, el capitán decidió continuar en el campo de juego y completó el encuentro, una nueva muestra de su compromiso en un partido que exigió al máximo a todo el equipo argentino.

Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo es, horario y rival en los 8vos de final

Con el primer cruce superado, la exigencia aumenta de manera considerable. A partir de ahora, cada encuentro será una verdadera final y cualquier error puede significar el final del sueño mundialista. El próximo compromiso ya tiene fecha, sede y horario, mientras la Albiceleste aguarda por conocer a su nuevo rival.

Luego de eliminar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, Argentina volverá a presentarse el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el estadio de Atlanta, donde disputará los octavos de final del Mundial 2026. El rival será el ganador del cruce entre Egipto, que le ganó a Australia en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo extra. De esta manera, será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos seleccionados en la Copa del Mundo.

Este encuentro marcará el primer enfrentamiento mundialista entre ambos países. Aunque no hay antecedentes en Mundiales, sí existen dos partidos amistosos previos que Argentina ganó con claridad. El primero se disputó en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, donde Argentina goleó a Egipto 6-0. El segundo fue un amistoso el 26 de marzo de 2008 en El Cairo, con victorias argentinas por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.