Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Cabo Verde en el Mundial 2026

La Selección Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con goles Lionel Messi, Lisandro Martínez y otro en contra. En una noche agobiante por el calor de Miami, el equipo de Lionel Scaloni sigue de pie tras un partido infartante y se medrirá con Egipto el martes, por los octavos de final.

Los puntajes de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Emiliano "Dibu" Martínez (7): el arquero de la Selección Argentina

Nahuel Molina (5): el jugador del Atlético de Madrid se proyectó al ataque cada vez que pudo y fue siempre una opción, pero no logró hacerlo con sorpresa. En defensa cumplió, aunque no fue exigido y tuvo buenas coberturas de "Cuti" Romero.

Cristian "Cuti" Romero (6): el central de Tottenham volvió tras descansar con Jordania. En el primer tiempo fue una garantía desactivando los contrataques y anticipando una y otra vez, sin embargo en los primeros minutos de la segunda parte no pudo adelantar a la defensa y Cabo Verde aprovechó esos minutos para llegar al empate.

Lisando Martínez (8): "Licha" tuvo un gran primer tiempo y fue clave en el gol de Messi con una asistencia excepcional de 40 metros y, sobre todo, con su golazo en tiempo suplementario. Al igual que "Cuti", no pudo sacar la defensa cuando el rival presionó y, en el gol, tuvo responsabilidad al no marcar al autor del tanto.

Facundo Medina (6): El exjugador de River volvió a ser una opción en cada ataque argentino, prroyectándose por sorpresa. Sin embargo, nunca pudo llegar con profundidad debido a que la defensa rival estuvo compacta y cercana a su área. En defensa, el gol vino por su punta, aunque no tuvo responsabilidad, ya que hizo bien su labor pero no tuvo cobertura a su espalda.

Enzo Fernández (5): El mediocampista de Chelsea no encontró espacios ni la claridad que lo caracteriza. Si bien se movió e intentó juntarse con Messi, la férrea defensa de Cabo Verde le prohibió desplegar su calidad y fue perdiendo precisión en el segundo tiempo.

Alexis Mac Allister (6): volvió a partir en el eje del mediocampo. Fue inteligente en la primera parte, distribuyendo en corto y en largo, haciendo jugar a todo el equipo, aunque no pudo profundizar ni soltarse en ninguna oportunidad.

Rodrigo De Paul (6): el "motorcito" de la Selección Argentina jugó por derecha. Aunque tuvo un arranque impreciso, con el correr de los minutos se amigó con el balón, fue importante para poner pelotas en profundidad y para poner la cara por el equipo en el 1 a 1.

Thiago Almada (5): el volante del Atlético de Madrid intentó asociarse, pero no logró desequilibrar. Fue de mayor a menor y salió reemplazado por Nicolás González a los 62 minutos.

Lionel Messi (10): el mejor del equipo. El único capaz de sacarse jugadores de encima y de romper una defensa férrea. Con su magia y personalidad, le dio una razón para creer ante cada dificultad que presentó Cabo Verde.

Lautaro Martínez (6): el "Toro" mostró la personalidad y movilidad de siempre, pero no tuvo chances netas de gol ni inquietó a los defensores. Lionel Scaloni lo cambió en el segundo tiempo, a los 62, por Julián Álvarez.

Julián Álvarez (6): ingresó al minuto 62. Fue más empuje que claridad frente a una defensa que estuvo en un bloque de 25 metros y no dio ventajas luego de los empates.

Nicolás González (6): también entró a los 62, con Julián. Tuvo personalidad para buscar el mano a mano, gambetear y generar peligro por la izquierda.

Leandro Paredes (6): el jugador de Boca se metió en la cancha a los 84, en lugar de De Paul. En un momento complicado del partido, le dio tranquildad al equipo y, aunque no pudo meter pases en profundidad, tuvo criterio para mover el balón.

Nicolás Tagliafico (5): el ex-Banfield ingresó a los 85 por Medina. No contó con demasiadas oportunidades para proyectarse debido a la marca del rival. Sin embargo abrió la cancha y buscó ser una opción por la banda izquieda.

Gonzalo Montiel (5): Ingresó a los 100 minutos por Molina. No contó con muchas acciones e ingresó en un momento complejo, ya que debió soportar los últimos embates del equipo africano por su sector.