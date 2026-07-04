Portugal respira aliviado, pero sin convencer, antes de enfrentar a España en octavos del Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Portugal vs Croacia - Estadio Toronto, Toronto, Canadá - 2 de julio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, celebra un gol

La clasificación de Portugal para los octavos de final del Mundial ha traído más alivio ‌que euforia. El equipo ‌de Roberto Martínez se ha clasificado tras vencer a Croacia, pero sigue sin estar a la altura de las expectativas con las que llegó al torneo.

Liderados por Cristiano Ronaldo y considerados uno de los principales favoritos, han dado más la impresión de ​ser un equipo ⁠funcional que temible, combinando la calidad con la ‌irregularidad que les dejó en segunda posición, ⁠por detrás de Colombia, en ⁠el Grupo K tras dos empates en tres partidos.

Su trabajada victoria por 2-1 sobre Croacia les aseguró el pase, ⁠pero no sirvió para acallar las preocupaciones ​en su país, donde las actuaciones ‌de figuras importantes como los ‌centrocampistas Vitinha y Bruno Fernandes han sido sometidas ⁠a escrutinio.

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Ronaldo marcó de penal su primer gol en la fase eliminatoria de un Mundial, prolongando al menos un partido más lo que podría ser ​su despedida ‌de la selección portuguesa, después de que su hermana insinuara en una entrevista que se retiraría de la selección tras el torneo.

Sin embargo, el papel del jugador de 41 años ⁠como figura casi intocable sigue siendo motivo de inquietud entre algunos hinchas y sectores de la prensa portuguesa.

Ronaldo fue sustituido en la segunda parte contra Croacia y pareció lanzar una mirada de descontento al español Martínez al abandonar el terreno de juego, lo que ha añadido ‌más leña al debate sobre cómo debería Portugal utilizar a su capitán en la fase eliminatoria.

"La selección nacional es un grupo de jugadores que todavía se esfuerza por convertirse en un verdadero equipo", tituló el diario portugués ‌Record.

Esa búsqueda de cohesión se enfrenta ahora a una dura prueba.

Portugal se enfrentará en octavos de final el lunes ‌a España, ⁠la campeona de Europa, un partido que ofrece al equipo de Martínez la oportunidad ​de transformar una campaña marcada por las dudas en una con auténtico impulso.

Con información de Reuters