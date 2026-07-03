Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 3 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que hoy, viernes 3 de julio, no hay pagos programados para jubilados, pensiones ni AUH. Los beneficiarios que esperan el cronograma de julio deberán aguardar los próximos días para saber cuándo cobran según su DNI.

El calendario oficial arranca la semana que viene: los jubilados de la mínima comenzarán a cobrar desde el miércoles 8 de julio, mientras que el resto de las prestaciones como SUAF y AUH también iniciarán sus pagos a partir del martes 7 y miércoles 8 de julio respectivamente.

Calendario en pausa

Hoy no hay ninguna prestación de ANSES prevista para ser acreditada. Se recomienda a los titulares consultar Mi ANSES para verificar la fecha exacta de cobro según su documento.