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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 3 de julio

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

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Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

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Madrugada gélida y cielo despejado: la sensación térmica llega a 0° en la Ciudad

Arrancó el viernes con una madrugada helada en la Ciudad de Buenos Aires. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, a las 3 de la mañana la temperatura actual es de 2°C, aunque la sensación térmica bajó hasta los 0°C por el viento del sudoeste que sopla a 9 km/h con ráfagas de 18 km/h.

El cielo está completamente despejado, con nubosidad del 0% y una excelente visibilidad de 45 kilómetros. La humedad relativa es del 78% y el punto de rocío se ubica en los 2°C, lo que explica la sensación de frío cortante. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es 0% y no hay registro de niebla.

La presión atmosférica se mantiene alta, en 1032 hPa, y la cota de nieve está a 700 metros. Para los que salen temprano, atención a las rachas de viento que pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Abrigarse bien es la clave para esta jornada que promete ser fría pero soleada.

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