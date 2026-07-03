Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 3 de julio
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Hace 16 minutos
Madrugada gélida y cielo despejado: la sensación térmica llega a 0° en la Ciudad
Arrancó el viernes con una madrugada helada en la Ciudad de Buenos Aires. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, a las 3 de la mañana la temperatura actual es de 2°C, aunque la sensación térmica bajó hasta los 0°C por el viento del sudoeste que sopla a 9 km/h con ráfagas de 18 km/h.
El cielo está completamente despejado, con nubosidad del 0% y una excelente visibilidad de 45 kilómetros. La humedad relativa es del 78% y el punto de rocío se ubica en los 2°C, lo que explica la sensación de frío cortante. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es 0% y no hay registro de niebla.
La presión atmosférica se mantiene alta, en 1032 hPa, y la cota de nieve está a 700 metros. Para los que salen temprano, atención a las rachas de viento que pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Abrigarse bien es la clave para esta jornada que promete ser fría pero soleada.
Hace 16 horas
Alerta amarilla por frío extremo: bajas temperaturas y nevadas en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por frío extremo en gran parte del país y advierte sobre otros fenómenos como nevadas y fuertes vientos.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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EEUU se abrasa en histórica ola de calor antes de las celebraciones del 4 de julio
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Advierten a aficionados del intenso calor que hará en Toronto durante el partido entre Portugal y Croacia
Los aficionados al fútbol desafían el calor en la zona de aficionados de Toronto.
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El ingreso de una intensa masa de aire polar provocará mínimas bajo cero en varios sectores del conurbano y obligará a extremar los cuidados.
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Cómo estará el clima este martes en el Conurbano y CABA
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Varias zonas de la Argentina se verán afectadas por el brusco descenso de temperaturas que podría llevar las temperaturas a menos 15 grados en la Patagonia. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 29 de junio
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Arranca la semana más fría del año: cuándo es el pico de bajas temperaturas
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará la semana más fría del año tras la llegada de una masa de aire polar.
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