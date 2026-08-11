Las olas de calor extremo son cada vez más frecuentes e intensas: agencia de la ONU

Imagen de archivo de terrenos resecos del parque alrededor del Observatorio de Clifton, en Bristol, Reino Unido.

Los periodos de calor extremo son cada vez más frecuentes, intensos y prolongados a medida que el cambio ‌climático calienta el planeta, ‌según afirmó el martes la agencia meteorológica de la ONU, que destacó los cambios registrados desde el famoso y caluroso verano europeo de 1976.

Algunas zonas de Europa están sufriendo su quinta ola de calor de un verano boreal marcado por la sequía, los incendios forestales y temperaturas que baten récords.

"El calor extremo es cada vez ​más frecuente, más intenso, ⁠dura más tiempo y abarca zonas mucho más extensas que ‌en los climas más frescos del pasado", declaró John ⁠Kennedy, responsable de información climática de ⁠la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

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Kennedy señaló que el actual patrón de calor en toda Europa, el ⁠continente que se calienta más rápidamente del mundo, refleja ​la interacción entre un patrón persistente de sistemas ‌de alta presión en todo el ‌hemisferio norte y un clima más cálido.

Los sistemas de alta ⁠presión retienen el aire cálido, reducen la nubosidad e impiden la entrada de aire más frío, lo que permite que el calor se acumule en amplias regiones durante días o semanas.

El Niño, el ​fenómeno climático ‌natural que suele provocar un aumento de las temperaturas globales, no ha contribuido a la ola de calor de este año en Europa, ya que las condiciones en el Pacífico tropical se encuentran actualmente en fase neutra, añadió.

Kennedy ⁠señaló que en junio de 1976 se observó un patrón de sistemas de alta y baja presión muy similar al de este año, pero afirmó que los resultados fueron muy diferentes debido a décadas de calentamiento global.

"El panorama de 1976 se caracterizaba por unas pocas zonas aisladas con temperaturas superiores a la media en un mundo mucho más frío", ‌dijo, mientras que hoy "el panorama se ha invertido", ya que gran parte del planeta registra temperaturas superiores a la media y solo hay unas pocas regiones aisladas más frías.

Los mares excepcionalmente cálidos y los suelos resecos están amplificando las temperaturas en Europa, señaló Kennedy. Las olas ‌de calor marinas en el Mediterráneo y en las aguas al oeste de Europa están agravando las condiciones en tierra, al proporcionar un calor ‌de fondo adicional ⁠a los persistentes sistemas de alta presión.

El suelo seco también estaba intensificando el calor, ya que los suelos ​se calientan más rápidamente una vez que se agota la humedad. "Muchos de estos factores se están combinando para provocarnos el calor récord que estamos viendo este año", comentó Kennedy.

(Editado en español por Carlos Serrano)