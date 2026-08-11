Chau Boca: un jugador que llegó como figura se va ahora mismo al exterior

Un jugador de Boca Juniors, que había llegado como figura desde su club y fue un refuerzo de lujo, está a punto de irse ahora mismo sin pena ni gloria. El mercado de pases del fútbol argentino continuará abierto hasta el 2 de septiembre del 2026 para la institución de La Ribera, que de a poco se desprende de aquellos futbolistas a los que el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena no tendrá en cuenta.

El que saldrá en esta oportunidad es nada menos que Williams Alarcón, el mediocampista de contención chileno de 25 años que había arribado en enero del 2025 luego de un buen rendimiento en Huracán. El trasandino quedó por detrás de Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y hasta Tomás Belmonte para dicha posición, por lo que ve con buenos ojos cambiar de aire para volver a tener la continuidad que había sumado en el "Globo". La MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos aparece como el destino más probable para el experimentado volante defensivo.

Alarcón, a un paso de irse de Boca rumbo a Estados Unidos

Avanzan a paso firme las negociaciones para que el futbolista chileno libere un cupo de extranjero en el plantel profesional de Arruabarrena y se marche a Norteamérica, aunque todavía no trascendió públicamente cuál es la franquicia que se lo llevaría a préstamo por una temporada. El volante no fue incluido por el "Vasco" en la lista de concentrados para el próximo partido, por lo que ello también significa un indicio importante de que las puertas de salida están abiertas.

Alarcón llegó a Boca en enero del 2025, a cambio de casi 5 millones de dólares por todo el pase. Si disputó 34 encuentros oficiales con esta camiseta, en apenas la mitad de ellos (17) lo hizo como titular y solamente completó los 90 minutos en 6 ocasiones. El acuerdo definitivo entre ambas partes de la negociación es inminente, por lo que el trasandino viajaría a Estados Unidos en los siguientes días para sumarse a su nuevo equipo cedido por una campaña.

Williams Alarcón, a un paso de irse de Boca ahora mismo.

Las estadísticas de Alarcón en Boca

34 partidos oficiales.

1496 minutos.

0 goles.

2 asistencias.

6 amonestaciones.

0 expulsiones.

0 títulos.

¿Qué jugadores se fueron de Boca en este mercado de pases?