Esteban Trebucq quiere despegarse y ventiló lo más terrible de Milei: "Un poquito"

El periodista Esteban Trebucq lanzó una advertencia sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei y sostuvo que la gestión necesita prestar mayor atención a lo que ocurre en la calle.

Trebucq planteó que cualquier administración necesita mantener un contacto permanente con las demandas sociales y cuestionó al oficialismo por lo que considera una pérdida de ese vínculo. "Todos los gobiernos tienen que tener un oído más atento y tienen que tener un poquito de calle y, por momentos, este gobierno o no la tiene o la pierde", sostuvo.

En ese sentido, recordó la movilización realizada por San Cayetano y marcó una diferencia entre la percepción del Gobierno y lo que sucede fuera de los despachos oficiales. "Lo he marcado muchas veces. Porque negar que fue más gente a San Cayetano es negar la realidad", afirmó el periodista.

Esteban Trebucq quiere despegarse y ventiló lo más terrible de Milei.

"El Gobierno necesita más calle"

El conductor insistió en que el oficialismo debería prestar mayor atención a las expresiones sociales que se producen fuera de su núcleo político. "El gobierno en algún aspecto necesita más calle", señaló Trebucq durante la entrevista. Además, planteó que existe una distancia entre algunos integrantes de la administración y las experiencias cotidianas de parte de la sociedad. "Hay personas que por su ADN están lejos de esa cotidianeidad de la calle", afirmó.

Para Trebucq, esa desconexión puede convertirse en un problema político si se profundiza: "Si el Gobierno pierde el pulso de la calle, el termómetro, puede estar complicado".