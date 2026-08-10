Microsoft tiene previsto presentar en septiembre un chip de IA de última generación: The Information

FOTO DE ARCHIVO: Se ve un logotipo de Microsoft en Issy-les-Moulineaux, cerca de París

Microsoft ​tiene previsto presentar su nuevo chip de inteligencia artificial Maia 300 este otoño boreal, ‌posiblemente el próximo mes, ‌reportó el lunes The Information, citando a personas con conocimiento directo de los planes.

La empresa presentó su chip de IA Maia en noviembre de 2023, pero se ha quedado rezagada respecto a competidoras como Alphabet y Amazon a la hora ​de ampliar sus ⁠esfuerzos en el desarrollo de chips propios, ‌en su intento por reducir su ⁠dependencia de los costosos procesadores ⁠de Nvidia.

Google comenzó a contabilizar ingresos por las ventas directas de sus chips de inteligencia artificial personalizados, ⁠denominados "Tensor Processing Unit", en el trimestre que ​finalizó en junio, mientras que ‌Amazon también ha observado una ‌creciente adopción de sus procesadores, incluidos sus ⁠chips Trainium.

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Según el informe, Microsoft ha mantenido conversaciones con el fabricante de chips TSMC para asegurarse la capacidad de fabricación de más de ​300.000 unidades ‌del chip, cuya entrega está prevista para 2027. Además, pretende aumentar la producción y convencer a los principales clientes de servicios en la nube, como Anthropic, para ⁠que adopten el chip.

Microsoft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. No fue posible contactar con TSMC para recabar comentarios fuera del horario laboral habitual.

El objetivo final de Microsoft es garantizar la capacidad para más de un millón de chips ‌Maia 300, aunque el suministro de componentes y las negociaciones en curso con TSMC sobre la capacidad podrían limitar sus planes, según el informe.

En enero presentó su Maia 200 de segunda generación, fabricado ‌por TSMC utilizando tecnología de 3 nanómetros.

Microsoft ha dotado al chip de una cantidad significativa de SRAM, ‌un tipo de ⁠memoria que puede aportar ventajas en cuanto a velocidad a los sistemas ​de inteligencia artificial que gestionan un gran número de solicitudes de los usuarios.

Con información de Reuters