Petroleros de Santa Cruz podrían volver al paro si Vidal no brinda respuestas: "Agotado"

El conflicto en el sector hidrocarburífero de Santa Cruz suma tensión. El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) advirtió que podría retomar las medidas de fuerza si no se alcanzan respuestas concretas por parte del gobierno de Claudio Vidal en la audiencia final tras el vencimiento de la conciliación obligatoria.

El secretario gremial del SIPGER, Carlos Monsalvo, señaló que, si bien hubo algunos avances parciales, la situación laboral de cientos de trabajadores sigue sin resolverse, lo que mantiene en alerta a todo el sector. “El período de conciliación está agotado y los resultados no son satisfactorios”, apuntó el representante del sindicato.

La conciliación obligatoria, dictada a comienzos de marzo, buscó descomprimir el conflicto y generar compromisos de inversión por parte de las empresas operadoras. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta el momento son insuficientes. Desde el gremio anticiparon que, de no haber avances significativos, llamarán al paro.

Según detalló el medio DeGremiales, los problemas centrales se destacan trabajadores sin tareas asignadas, empresas de servicios sin continuidad contractual y la falta de definiciones por parte de nuevas operadoras.

Uno de los casos más críticos es el de Patagonia Resource, donde cerca de 150 trabajadores permanecen en sus domicilios a la espera de una asignación laboral. A esta situación se suman empleados de firmas de servicios como AESA, COPESA, Transportes Crexel, PECOM, EDEVESA, Clear y Oleosur, que también enfrentan un escenario de fuerte incertidumbre.

La definición que surja de la próxima audiencia será clave para determinar si el conflicto se encamina hacia una solución o si escala nuevamente con medidas de fuerza en los yacimientos santacruceños.

Ni su pasado petrolero alcanza: la crisis hidrocarburífera se profundiza bajo la gestión de Vidal

La parálisis y el quite de contratos dejaron a cientos de operarios experimentados esperando en sus hogares reactivaciones promesas que nunca se cumplieron. La crisis del empleo en el principal motor económico de la provincia se traduce en cifras alarmantes, según el relevamiento de los desocupados:

6.000 trabajadores petroleros se encuentran actualmente "en la casa" (suspendidos o desvinculados).

700 personas con un promedio de 25 años de trayectoria dentro del sector hidrocarburífero permanecen sin actividad.

12.000 desocupados en total registra la zona norte de la provincia, sumando 6.500 desocupados generales y los 6.000 del sector petrolero.

El trasfondo de este conflicto se vuelve aún más complejo al analizar la figura del gobernador Vidal, cuya legitimidad política se construyó, paradójicamente, desde las bases del sector que hoy lo cuestiona. El actual mandatario ingresó a la actividad petrolera a los 18 años y rápidamente comenzó a participar en la vida gremial.

Su ascenso dentro del sindicato más importante de Santa Cruz fue fugaz: en 2013, con apenas 33 años, se convirtió en el secretario general más joven en la historia de la institución. Este pasado como líder sindical del sector hidrocarburífero vuelve todavía más sensible la actual crisis y las denuncias que lo señalan por propiciar un escenario de desocupación masiva y persecución en su propia actividad de origen.