Centrocampista brasileño Dourado pasa en préstamo del América a Bravos Ciudad Juárez en México

Bravos de Ciudad Juárez anunció el sábado ‌la llegada del ‌centrocampista brasileño Rodrigo Dourado cedido a préstamo desde América para el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Bravos será el tercer club mexicano en el que milite el ​futbolista sudamericano ⁠desde su llegada al Atlético ‌de San Luis en ⁠junio del 2022.

"Rodrigo ⁠Dourado se integra al plantel de los Bravos como refuerzo para este ⁠Apertura 2026 de la Liga ​MX en un préstamo ‌proveniente del América. ‌Nuestro nuevo refuerzo cuenta con ⁠vasta experiencia en el fútbol mexicano, pues jugó con el Atlético San Luis donde disputó ​127 ‌partidos, anotó seos goles y colaboró con cuatro asistencias, luego fue traspasado al América, donde jugó 22 encuentros oficiales, ⁠anotó un gol y brindó una asistencia", informó Bravos en un comunicado.

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El centrocampista de 32 años, quien formó parte de la selección de su país que ganó la medalla ‌de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, inició su carrera con Internacional en 2012.

"La frontera me espera, ‌me encuentro listo para una nueva etapa, siempre me han gustado los ‌retos y ⁠estoy listo para darlo todo", dijo Dourado en ​un video publicado por Bravos de Ciudad Juárez en la red social X.

Con información de Reuters