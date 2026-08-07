Becas estímulo para las personas con discapacidad en Buenos Aires: abren nuevas inscripciones, ¿Cuáles son los requisitos y cómo aplicar?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió una nueva inscripción al Programa de Becas de Capacitación Laboral para personas con discapacidad que realizan cursos de formación laboral.

El beneficio reviste en una asignación estímulo destinada a acompañar los trayectos formativos y facilitar el desarrollo de herramientas para mejorar las oportunidades de acceso al empleo.

La convocatoria está dirigida a personas en edad laboral que residan en la Ciudad de Buenos Aires, tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y estén realizando o próximas a comenzar una capacitación laboral. La inscripción se encuentra disponible hasta el viernes 14 de agosto.

El programa es impulsado por la Subsecretaría de Discapacidad porteña y busca acompañar la formación permanente de quienes buscan mejorar su perfil de empleabilidad. Esta convocatoria se realiza luego de una primera inscripción anual destinada a personas que cursan estudios superiores, como carreras universitarias, terciarios y posgrados.

¿Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse a las Becas de Capacitación Laboral?

Para postularse a las becas estímulo es necesario cumplir con una serie de condiciones y presentar documentación que permita acreditar la situación de la persona solicitante.

Uno de los requisitos principales es contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. El documento es obligatorio y no puede ser reemplazado por el pase libre de transporte.

También se debe presentar el DNI con domicilio fijo en CABA. A esto se suma la necesidad de acreditar la formación laboral mediante una constancia de alumno regular, certificado de inscripción o constancia de cursada del curso que se está realizando o que está próximo a comenzar. Este último documento es excluyente para validar la postulación.

La inscripción puede realizarse de manera virtual mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), para lo cual es necesario ingresar con una cuenta Mi BA.

También existe una alternativa presencial para quienes necesiten asistencia durante el trámite. En ese caso, la inscripción se puede completar en el Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad, ubicado en Bartolomé Mitre 701. La atención se realiza de lunes a viernes, de 10 a 15.

Las personas interesadas pueden realizar consultas sobre el programa a través del correo electrónico [email protected].