¿Amor o costumbre? Las señales que revelan que una pareja perdió la conexión según la psicología

Compartir la vida en pareja no siempre significa estar unidos por amor, ese es uno de los grandes mitos que las películas pochocleras románticas se han ocupado de vendernos. Muchas relaciones, con el tiempo, entran en un modo de "piloto automático" donde la pasión inicial se desvanece y la rutina se convierte en protagonista.

Un estudio global de la consultora Ipsos, que entrevistó a más de 19.000 adultos en 28 países, reveló que el 45% de las personas en pareja no considera que el amor sea el principal fundamento de su vínculo. Esto abre la puerta a preguntarnos: ¿cuánto de lo que une a una pareja es realmente amor y cuánto es costumbre?

Los cuatro comportamientos que anticipan el distanciamiento

La psicóloga Susan Krauss Whitbourne, de la Universidad de Massachusetts, señala que la clave para detectar el desgaste está en las interacciones diarias. Según ella, y retomando investigaciones de John Gottman, "el desprecio es uno de los predictores más sólidos del divorcio", y la manera en que empieza una conversación puede anticipar cómo terminará.

A partir de estos estudios, la psicología identifica cuatro conductas que, cuando se vuelven habituales, anticipan el distanciamiento emocional y el deterioro del vínculo. La repetición de estos comportamientos va debilitando la cercanía y dificulta resolver conflictos. La acumulación de pequeñas heridas emocionales y la falta de interacciones positivas terminan generando una brecha difícil de cerrar.

Este fenómeno suele relacionarse con la dependencia relacional, donde la persona permanece en la relación por razones distintas al amor, como la presión social, el miedo a la soledad o las dificultades económicas. Muchas veces, el costo emocional de terminar parece mayor que el de seguir en un vínculo insatisfactorio.

El desprecio es uno de los predictores más sólidos del divorcio.

La pregunta clave para el reencuentro o la separación

Para reflexionar sobre el verdadero estado de la relación, Susan Krauss Whitbourne propone una pregunta reveladora: "Si conociera a esta persona hoy, ¿volvería a elegir estar con ella?". La honestidad ante este interrogante puede ayudar a descubrir si la pareja sigue unida por amor o solo por hábito.

Detectar desconexión emocional no implica que la ruptura sea inevitable. Tomar conciencia puede abrir paso a diálogos sinceros, fortalecer el compromiso o motivar cambios para reconstruir el vínculo. En otros casos, también facilita tomar la decisión consciente y saludable de separarse.

Como concluye la especialista, reparar una relación requiere voluntad y presencia emocional, ya que las crisis rara vez surgen de repente: se construyen lentamente a través del silencio, la indiferencia, la rutina y la falta de comunicación.