Reloj inteligente o banda deportiva: las 3 claves para saber cuál es el ideal para vos y tus entrenamientos

Los Galaxy Watch y los monitores de actividad física permiten registrar distintos datos relacionados con el bienestar, pero no ofrecen las mismas funciones. Mientras que un fitness tracker apunta principalmente a métricas sencillas como los pasos diarios o la frecuencia cardíaca, el Galaxy Watch suma un ecosistema más completo de herramientas, aplicaciones y funciones potenciadas por Galaxy AI.

Para quienes buscan algo más que contabilizar la actividad física, Samsung destaca las funciones integradas con Samsung Health, que reúnen información sobre el sueño, el estado físico y la energía diaria para ofrecer recomendaciones adaptadas al usuario. Entre ellas aparecen los Consejos de Bienestar y el Entrenador de Carrera, que analizan los datos registrados para ayudar a establecer objetivos y una hoja de ruta para alcanzarlos.

Galaxy Watch o fitness tracker: ¿cuál elegir?

La elección depende, principalmente, del nivel de seguimiento que cada persona quiera tener. Los monitores de actividad física ofrecen una alternativa sencilla para controlar determinados indicadores, como los pasos y la frecuencia cardíaca.

El Galaxy Watch, en cambio, apunta a una experiencia más amplia. Además de registrar actividad física, puede integrar distintos datos recopilados por Samsung Health para ofrecer una visión más completa del bienestar cotidiano.

Esta diferencia también aparece al momento de analizar el descanso. Tanto un monitor de actividad como un smartwatch pueden registrar cuánto tiempo duerme una persona, pero el Galaxy Watch incorpora más métricas y herramientas para interpretar esos datos.

Samsung destaca las funciones integradas con Samsung Health.

Más funciones para controlar el sueño y el bienestar

Durante la noche, el Galaxy Watch puede monitorear el tiempo de sueño y el nivel de oxígeno en sangre. También puede detectar señales asociadas con un riesgo de apnea obstructiva del sueño de moderada a grave, una función autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Al comenzar el día, Samsung Health utiliza los datos de actividad y sueño registrados para actualizar el Energy Score, una puntuación que busca ayudar al usuario a prepararse para la jornada. El reloj también cuenta con una Guía de sueño, que recomienda una hora ideal para acostarse a partir de los datos recopilados durante tres noches consecutivas.

Samsung también destaca funciones orientadas a conocer otros aspectos del bienestar, como el Índice de Antioxidantes, relacionado con los niveles de carotenoides, y el Índice AGEs, utilizado como indicador de salud metabólica y envejecimiento biológico.

De esta manera, la principal diferencia está en el alcance: un monitor de actividad física puede ser suficiente para quienes buscan un seguimiento básico, mientras que el Galaxy Watch ofrece más herramientas para quienes quieren centralizar distintos datos de actividad, sueño y bienestar en un mismo dispositivo.