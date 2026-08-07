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Ministerio de Defensa

Por qué aviones F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires este viernes 7 de agosto

Qué hubo detrás de la aparición de aviones de caza F-16 que sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires este viernes.

07 de agosto, 2026 | 20.27
Aviones F-16

Durante la mañana del viernes sobrevolaron aviones de caza F-16 y aquellos que elevaron la vista se mostraron sorprendidos ante semejante evento, luego de la jornada de protestas y represión durante el debate de la Ley de Propiedad Privada. A qué se debió el despliegue aéreo y qué día se repetirá la exhibición.

Los vuelos se dieron en el marco de las celebraciones por el 114° aniversario de la Fuerza Aérea Argentina y el recorrido de los aviones de caza F-16 Fighting Falcon se inició en el norte, pasando por el Estadio Monumental de River en Núñez, y luego pasó por Costanera Norte y llegó hasta el Aeroparque Jorge Newbery.

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La Fuerza Aérea había convocado al evento pidiéndole a los ciudadanos "acercarse a los puntos de avistaje" ubicaos en el estadio de River, Costanera Norte, el aeroparque Jorge Newbery y el Obelisco, puntos clave por dónde se pudieron ver los F-16. "Si te gustan los aviones, no te lo podés perder", indicaron en un comunicado.

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Qué día se repetirá el despliegue de aviones de caza F-16

La Fuerza Aérea Argentina anunció que la exhibición aérea se repetirá este sábado a las 11 horas, con los aviones de caza repitiendo el sobrevuelo por el mismo camino que hicieron este viernes.

Los festejos por el 114° aniversario de la Fuerza Aérea Argentina culminarán el lunes 10 de agosto con un acto central en la Base Aérea de Morón, que no estará abierto al público.

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