Abelardo De La Espriella asumió la presidencia de Colombia en una inédita ceremonia fuera de Bogotá

​El conservador Abelardo De La Espriella juró como nuevo presidente de Colombia ante el Congreso de la República, en una ceremonia histórica realizada en la ciudad de Cali. Por primera vez en la historia del país sudamericano, el acto de transmisión de mando se trasladó fuera de Bogotá, en medio de un estricto dispositivo de seguridad integrado por más de 11.000 efectivos de las Fuerzas Armadas ante el riesgo de atentados por parte de organizaciones armadas ilegales.

Acompañado por una decena de jefes de Estado y delegaciones internacionales, De La Espriella, de 48 años, recibió la banda presidencial de manos del titular del Senado, Honorio Henríquez. "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo De La Espriella. Su llegada al poder consolida un claro giro político hacia la derecha en la cuarta economía de América Latina, tras imponerse en la segunda vuelta electoral del pasado 21 de junio sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda, respaldado por el mandatario saliente Gustavo Petro.

"La opción del diálogo está completamente agotada”, declaró De la Espriella en su primer discurso y agregó que será “frentero contra el crimen”. El nuevo presidente colombiano, expresó su intención "de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales" del país, durante su primer discurso como mandatario en una guarnición militar. Elegido con un discurso de lucha contra guerrillas y narcos, el presidente ofreció dos caminos a los miembros de las agrupaciones ilegales: "Someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano".

El nuevo gobernante proclamó el inicio "de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad" en Colombia y aseguró que en su gobierno no habrá "espacio para maniobras que afecten la estabilidad de la nación", expresó frente a cuatro tanques de guerra y dos helicópteros militares.

Líder del movimiento político Defensores de la Patria y apodado "El Tigre", el nuevo mandatario presentó una plataforma centrada en la "mano dura" contra el narcotráfico y los grupos rebeldes, proponiendo el fortalecimiento operativo de las fuerzas de seguridad y la construcción de megacárceles para contener la violencia ligada a un conflicto armado de seis décadas. En el plano económico, planea una reducción del tamaño del Estado de hasta un 40 %, una baja generalizada de impuestos y el relanzamiento de la industria minero-energética mediante la reanudación de los contratos de exploración de hidrocarburos.

El inicio de la gestión estará marcado por la necesidad de construir alianzas tácticas dentro del parlamento. Ante un Congreso dividido donde ningún partido posee mayoría propia y la izquierda se mantiene como la principal bancada, el mandatario entrante deberá negociar el trámite de sus reformas estructurales orientadas a sanear las cuentas públicas, combatir la pobreza y atender las demandas en materia de empleo, salud y educación.

Con información de Reuters y Agencia Deutsche Welle.