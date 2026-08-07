Una línea de colectivo eliminó todas las paradas en parte de su recorrido

La nueva línea provincial 248 C tendrá una particularidad en su recorrido: circulará entre San Vicente y Cañuelas, pero no podrá levantar ni dejar pasajeros en ninguna parada de ese tramo. El servicio, autorizado para conectar La Plata con distintas ciudades del interior bonaerense, estará a cargo de Transportes Automotores Plusmar S.A. Sin embargo, la empresa no evitará atravesar el corredor, aunque con las limitaciones de embarque.

La restricción quedó establecida mediante la Resolución N.º 214-MTRAGP-2026, que modificó la estructura operativa. La decisión busca evitar una superposición con la línea provincial 211, operada por Platabus S.A., que ya presta servicios en ese corredor.

¿Por qué la línea 248 C no podrá tomar pasajeros entre San Vicente y Cañuelas?

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Transporte bonaerense determinó que la línea 248 C no podrá captar ni dejar pasajeros entre San Vicente y Cañuelas para preservar las condiciones de explotación de los servicios existentes.

Por lo tanto, los colectivos continuarán circulando por ese tramo, pero lo harán sin realizar paradas para pasajeros. La limitación alcanza exclusivamente al corredor comprendido entre ambas localidades.

La línea 248 C tendrá un recorrido interurbano que conectará La Plata, San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, 25 de Mayo, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio y General Viamonte. La autorización contempla un parque móvil mínimo, único y obligatorio de dos unidades.

Transportes Automotores Plusmar S.A. fue reconocida como la nueva prestataria del servicio luego de la cesión de los derechos de explotación que correspondían a Transportes Automotores La Plata S.A. La modificación fue incorporada a la autorización operativa de la línea 248 C.

El nuevo servicio permitirá conectar San Vicente con La Plata y distintas localidades del interior bonaerense. El trayecto completo incluye ciudades ubicadas en diferentes puntos de la provincia y tendrá una duración superior a cuatro horas.