Los casos de ébola en Congo superan los 4.000 por primera vez desde el inicio del brote

Los casos confirmados de ébola en República Democrática del Congo han superado los 4.000 por primera vez en el brote actual, según mostraron datos del Gobierno.
La epidemia de la enfermedad, la segunda mayor registrada en todo el mundo (solo superado por el brote de 2014-2016 en África occidental, cuando se dieron 28.616 casos y 11.310 muertes), ha sido descrita como la de propagación más rápida de la que se tenga registro.
Los expertos creen que las infecciones comenzaron a circular meses antes de que se declarara el brote el 15 de mayo y que el número real de casos podría ser mucho mayor que el recuento oficial.
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El instituto de salud pública del país centroafricano indicó en su informe más reciente que el número total de infecciones había alcanzado las 4.053, incluidas 1.850 muertes.
Se han registrado casos en cinco provincias del país: Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo.
Un informe publicado el mes pasado en la revista Science concluyó que el brote de República Democrática del Congo había comenzado en enero, o incluso antes, en Ituri. Los investigadores identificaron más de 500 casos sospechosos entre mediados de enero y el 15 de mayo.
La detección tardía, la vigilancia desbordada, el conflicto militar y la falta de vacunas y tratamientos para la especie del virus involucrada han permitido que la enfermedad supere los esfuerzos de contención en esta ocasión.
Hasta ahora, solo el brote de África Occidental de 2014-16 ha sido mayor, con más de 28.000 casos registrados en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Con información de Reuters