Los casos de ébola en Congo superan los 4.000 por primera vez desde el inicio del brote

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador sanitario con equipo de protección individual (EPI), cerca de personas desplazadas que esperan el entierro de presuntas víctimas de ébola en el campamento de Kigonze, en Bunia, en República Democrática del Congo

Los ​casos confirmados de ébola en República Democrática del Congo han superado los ‌4.000 por primera ‌vez en el brote actual, según mostraron datos del Gobierno.

La epidemia de la enfermedad, la segunda mayor registrada en todo el mundo (solo superado por el brote de 2014-2016 en África occidental, cuando se dieron 28.616 ​casos y ⁠11.310 muertes), ha sido descrita como la ‌de propagación más rápida de ⁠la que se tenga ⁠registro.

Los expertos creen que las infecciones comenzaron a circular meses antes de que se declarara ⁠el brote el 15 de mayo ​y que el número real ‌de casos podría ser ‌mucho mayor que el recuento oficial.

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El instituto ⁠de salud pública del país centroafricano indicó en su informe más reciente que el número total de infecciones había alcanzado ​las ‌4.053, incluidas 1.850 muertes.

Se han registrado casos en cinco provincias del país: Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo.

Un informe publicado ⁠el mes pasado en la revista Science concluyó que el brote de República Democrática del Congo había comenzado en enero, o incluso antes, en Ituri. Los investigadores identificaron más de 500 casos sospechosos entre mediados de enero ‌y el 15 de mayo.

La detección tardía, la vigilancia desbordada, el conflicto militar y la falta de vacunas y tratamientos para la especie del virus involucrada han permitido que la ‌enfermedad supere los esfuerzos de contención en esta ocasión.

Hasta ahora, solo el brote de África ‌Occidental de ⁠2014-16 ha sido mayor, con más de 28.000 casos registrados en ​Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Con información de Reuters