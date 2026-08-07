Elecciones 2026: el Frente Cívico recuperó La Banda y consolida su poder territorial en Santiago del Estero

El pasado 2 de agosto, Santiago del Estero celebró las elecciones de 26 intendencias junto a 194 concejales en total. Pero el hecho político más destacado no fue la victoria rotunda con más del 66% de los votos por parte del Frente Cívico en toda la provincia, sino que el espacio político liderado por Gerardo Zamora volvió a conquistar la ciudad de La Banda, luego de 25 años a manos de la oposición.

Luego de la intervención de Néstor Kirchner a la provincia de Santiago del Estero en el 2004, la ciudad de La Banda se transformó en el bastión opositor de la provincia, gobernada desde el 2005 por el radical Gerardo Zamora. Por años la ciudad se destacó por identificarse por ser el signo político opuesto al gobierno provincial pero ahora con más del 50%, el Frente Cívico pudo celebrar un rotundo triunfo hace apenas una semana.

A quien le arrebataron la segunda ciudad más importante fue a Roger Nediani, el actual intendente quien fue elegido en el 2022 por el espacio del Frente Renovador pero quién rompió lazos tras ganar la intendencia hace cuatro años. Con su espacio Frente Compromiso y Unidad, Nediani buscaba ser reelecto luego de recibir luz verde para iniciar su tercer mandato: en el 2014 había sido viceintendente del massista Pablo Mirolo.

Tras las intensas críticas en su gestión por el abandono de la obra pública, y el sistema educativo junto con la salud pública, el rechazo popular no lo acompañó y Nediani perdió la intendencia ubicándose en el tercer puesto con un 11,40%. Cabe recordar que este mismo candidato se había postulado para gobernador a través de la alianza Unidos para el Futuro pero a duras penas cosechó 7 mil votos en todo el territorio ubicándose en el quinto lugar.

Fue así que el Frente Cívico con Llamil Abdala, actual subsecretario de Industria santiagueño, realizó una alianza clave con el Partido Justicialista y celebró el triunfo con el 51,11% de los votos del municipio. De esta manera tomó bastante ventaja del exintendente Mirolo quién buscaba una nueva gestión pero quedó segundo con un 12,60%.

Mientras La Libertad Avanza de Javier Milei sacó apenas el 8% de los votos a nivel provincial, y no consiguió quedarse con ningún municipio y solo obtuvo apenas tres concejales, el zamorismo a través del frente provincial que articula sectores del radicalismo, el peronismo y distintas fuerzas locales, volvió a demostrar su fortaleza territorial.

Junto al gobernador Elías Suárez con las 26 intendencias, y todos los diputados nacionales bajo su ala desde el Senado de la Nación, Zamora se presenta como un actor clave para el armado político nacional de las próxima elecciones presidenciales 2027.