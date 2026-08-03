Santiago del Estero: con el 66% de los votos, el Frente Cívico ganó en todos los municipios y recuperó La Banda

El Frente Cívico por Santiago se impuso con cerca del 66% de los votos y ganó en los 26 municipios que renovaron autoridades en las elecciones del 2 de agosto. El oficialismo provincial retuvo la Capital y recuperó La Banda, mientras que La Libertad Avanza quedó lejos de disputar el poder territorial y obtuvo apenas el 12% en su mejor resultado, registrado en la ciudad de Santiago del Estero.

La recuperación de La Banda fue uno de los principales resultados políticos de la jornada. Llamil Abdala se impuso y le devolvió al Frente Cívico el control de la segunda ciudad más poblada de la provincia, un distrito clave por su peso electoral y político. El triunfo le permitió al oficialismo avanzar sobre uno de los municipios estratégicos del territorio santiagueño.

En la Capital, Mario Benavente obtuvo el 60,63% de los votos y ganó la intendencia. La candidata de La Libertad Avanza, Beatriz Yunes, quedó segunda con el 12,24%, una diferencia que expuso la distancia entre el oficialismo provincial y el espacio libertario en el principal distrito electoral de Santiago del Estero.

El resultado también vuelve a poner el foco sobre Alejandro Parnás. En 2025, el dirigente había intentado disputar la Gobernación como candidato de Despierta Santiago y quedó segundo, con poco más del 10% de los votos. Después de esa elección se sumó a La Libertad Avanza y encabezó la lista de concejales del espacio en la Capital. Así, en menos de un año pasó de intentar disputar el máximo cargo provincial a buscar una banca en el Concejo Deliberante, en una elección en la que el espacio libertario quedó nuevamente lejos de sus expectativas iniciales.

Una vez finalizada la jornada electoral y desde el bunker oficialista, Gerardo Zamora destacó el resultado obtenido por el Frente Cívico y llamó a profundizar el proyecto de unidad de los santiagueños: "Tenemos que profundizar como nunca este proyecto de unidad de los santiagueños". Al cerrar su discurso, lanzó un mensaje político con un guiño a los debates que atraviesan esta semana al Congreso, en particular a la discusión sobre la Ley de Tierras: "Santiago del Estero no se vende, la Patria no se entrega y las Malvinas son argentinas".

El gobernador Elías Suárez, por su parte, felicitó a los santiagueños por la jornada electoral y destacó el resultado de las urnas. "El pueblo se expresó, expresó su voluntad en libertad, para elegir sus representantes", sostuvo durante el mensaje brindado tras el cierre de los comicios.

El mapa de las principales ciudades

En La Banda, la segunda ciudad más importante de Santiago del Estero, el Frente Cívico recuperó el municipio con el triunfo de Llamil Abdala, que obtuvo más del 51% de los votos según los resultados provisorios. La victoria fue uno de los principales datos políticos de la jornada para el oficialismo provincial y le permitió volver a controlar uno de los distritos de mayor peso electoral de la provincia.

En la Capital provincial, Mario Benavente retuvo la intendencia para el Frente Cívico con más del 60% de los votos. La candidata de La Libertad Avanza, María Beatriz Yunes, quedó segunda con alrededor del 12%, muy lejos del oficialismo. El resultado volvió a marcar la distancia entre la estructura provincial y el espacio libertario en el principal distrito electoral.

En Frías, el triunfo quedó en manos de Néstor Humberto Salim, del Frente Justicialista Integración Municipal, que reunió más del 46% de los votos. El Frente Cívico quedó en segundo lugar, con alrededor del 30%, mientras que el candidato de La Libertad Avanza terminó cuarto con poco más del 2%, otro resultado que refleja las dificultades del espacio libertario para disputar el poder municipal en el interior.

En Termas de Río Hondo, Domingo Gatella, del Partido Justicialista, se impuso con más del 44% de los votos, seguido por la candidata del Frente Encuentro Cívico, que alcanzó cerca del 39%. La Libertad Avanza volvió a quedar relegada y su candidato obtuvo alrededor del 4,5% de los sufragios.