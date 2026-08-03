Milei reculó sobre la bandera de Malvinas en el Mundial y reveló cuál sería la sanción de FIFA tras hablar con Infantino

Milei reculó sobre la bandera de Malvinas en el Mundial.

Javier Milei reconoció que habló con Gianni Infantino en plena campaña anti Argentina, que se profundizó en el Mundial 2026. El Presidente de la República dialogó con el mandamás de la FIFA, aunque no especificó de qué charlaron a la distancia una vez culminada la Copa del Mundo.

Javier Milei reconoció que habló con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En plena conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre (AM 790), el líder de La Libertad Avanza respondió cuando el periodista lo consultó acerca de la bandera de las Islas Malvinas que los jugadores de la Selección Argentina exhibieron en la semifinal frente a Inglaterra: "Lo llamé y hablé con Infantino, pero no sobre eso, sobre otros temas...".

Además, Milei declaró que la bandera de las Malvinas no interrumpió los "avances diplomáticos" con el gobierno del Reino Unido y se explayó: "Una cosa es la cuestión deportiva, que se ganó con una épica extraordinaria. Y todos lo festejamos y quedamos al borde del colapso".

En esa línea, el Jefe de Estado ya no dijo que "no hay que mezclar las cosas" como había expresado anteriormente, por lo que ahora aclaró: "En ese contexto, cuando te toca jugar un partido de semejante envergadura, puede ser que sus emociones están demasiado alteradas. Y que frente a esa situación, te traen algo tan sentido para los argentinos como es el tema de las Malvinas... Es una reacción totalmente natural y esperable que los jugadores tomaran la bandera y la mostraran".

La bandera de las Islas Malvinas que desplegó la Selección Argentina en el Mundial.

Incluso, el Presidente de la Nación remarcó que "lo peor que puede pasar en ese caso es que tengan una penalidad, que serían unos 30.000 euros... No pasa de ahí". Al mismo tiempo, enfatizó en que "el problema no es lo que hicieron los jugadores, sino por ejemplo lo que hizo Victoria Villarruel con sus posteos. Que si no fuera porque es alguien intrascendente dentro del gobierno, que todo el mundo ya sabe que es una opositora por las declaraciones que hace... Parece replicar los argumentos kirchneristas".

Sobre el mismo tema de la bandera de las Malvinas de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Milei aseveró que "esa situación sí generó un clima de tensión en Londres. Hubo una comunicación con el país, pero afortunadamente luego hubo una conversación y se dieron cuenta de que no estaban negociando con primates. Hablé con Infantino de otros temas, pero lo importante es que Argentina llegó a la final y pudo quedarse con el partido, en algún momento se verá qué se hace con el tema de la bandera...".