Histórico: los hinchas de Racing insultaron a Diego Milito en el Cilindro por primera vez

Histórico: el hincha de Racing insultó a Diego Milito por primera vez en el Cilindro.

Racing vivió una jornada histórica frente a Tigre, aunque desde el lado negativo. Es que los hinchas se hartaron de Diego Milito y lo insultaron por primera vez en el "Cilindro" de Avellaneda, después de la desastrosa actuación que desembocó en la derrota por 3-1. Si bien fue la primera caída en cuatro partidos oficiales con Juan Pablo Vovjoda como entrenador, el cansancio de la mayoría de los fanáticos viene de larga data.

"Milito, hijo de p..., la p... que te parió", estallaron miles de simpatizantes de la "Academia" apenas culminado el encuentro frente al "Matador". Luego, llegó el turno de la canción contra la dirigencia de "la Comisión, la Comisión, se va a la p... que lo parió". Luego de tres fechas en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, sin participación internacional y apenas una presentación en la Copa Argentina en este semestre, ahora se viene el líder Argentinos Juniors en La Paternal.

Los hinchas de Racing se hartaron de Milito y lo insultaron por primera vez.

Videos: los insultos de los hinchas de Racing a Milito y la Comisión Directiva

¿Por qué los hinchas de Racing insultaron a Milito?

El enojo se da básicamente por el vaciamiento casi absoluto del plantel profesional que fue campeón de la Copa Sudamericana 2024. Racing vendió a casi todo el equipo que se consagró y no lo reemplazó como correspondía. De hecho, recaudó fortunas y contrató jugadores mediocres que no están a la altura de la institución.

Haber echado como DT a uno de los máximos ídolos de la historia como Gustavo Costas luego de dos títulos internacionales, para traer a un hombre sin historia en el club ni pergaminos suficientes como Vojvoda, también fue uno de los detonantes para esta noche muy caliente en Avellaneda.

Además, si bien se avanzó mucho en la construcción del predio de Ezeiza, tampoco se lo terminó en los plazos que se había prometido. Al comienzo de la gestión, se prometió que iba a estar disponible para utilizar a inicios del 2026 y luego se dijo que era a mediados de este año, pero ya empezó agosto y el plantel sigue entrenándose en Avellaneda.

El "salto de calidad", que se implementó como un slogan de campaña antes de ganar las elecciones en diciembre del 2024, no llegó en cuanto al fútbol profesional masculino y tampoco en el predio.

Vojvoda habló de los insultos a Milito: "No lo puedo controlar

"Yo me tengo que enfocar en lo que puedo controlar. Hace poco que estoy aquí en el club, voy conociendo el contexto, tengo que adaptarme a esto también. Yo me tengo que enfocar en qué puedo controlar".

"¿Puedo controlar el ambiente exterior? No lo puedo controlar, salvo con resultados, consiguiendo resultados positivos lo voy a poder controlar. En las situaciones adversas como estas son cuestiones estructurales, antiguas también, que suceden en el mundo interno de Racing. Yo ahora estoy adentro de este mundo interno de Racing y tendré que saber leer rápidamente este contexto y conseguir resultados".

"Tengo que estar más tiempo para escuchar más opiniones, empaparme más de esto porque el veredicto lo da la cancha y el resultado. Es el segundo partido que tengo en la cancha de Racing pero es notorio que la gente no se fue contenta y esa tristeza lo manifiesta contra el presidente. En otro momento será contra el entrenador, en otro contra los jugadores".

"Hay que saber navegar estas aguas, conocer el club. No quiero entrar en eso de políticas internas del club porque lo que tenemos que hacer es ir todos juntos por Racing, mirando desde afuera se caracterizó siempre por eso, la gente de Racing estuvo unida. Si en los momentos difíciles se unes, en estos momentos tiene que ser igual. Yo quiero un club unido, voy a trabajar para eso. Después el ánimo de la gente va a depender del resultado".

"Es el fútbol actual, es el fútbol sudamericano también. Tienen que trabajar en eso. En el control pensar, '¿qué puedo controlar?'. Ya sea 'mis conductas, mi control emocional, mis tareas dentro del campo'. Es todo un trabajo que ellos tienen que hacer y nosotros le tenemos que ayudar, les tenemos que dar las herramientas para eso".