La escalada militar entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo este domingo 2 de agosto, luego de que Teherán reivindicara ataques contra bases militares con presencia estadounidense en Kuwait en represalia por los recientes bombardeos de Washington sobre territorio iraní. En paralelo, Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Medio Oriente a extremar la precaución, advirtiendo de una posible escalada imprevista. Además, Donald Trump no descartó ataques masivos, en coordinación con Israel, a la infraestructura eléctrica iraní. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Trump “canceló” los ataques contra Irán e Israel sigue bombardeando Gaza
Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Hace 1 hora
Trump anuncia la suspensión de un ataque planeado sobre Irán
En un nuevo giro de la crisis en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que suspendió un ataque de gran envergadura contra Irán luego de que se alcanzaran las bases de un acuerdo preliminar. Según explicó, la solicitud provino tanto de Teherán como de otros países de la región, y cuenta con el respaldo de Israel. El pacto incluiría la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y el cese de la amenaza nuclear iraní.
Trump subrayó que Estados Unidos mantiene la capacidad de ejecutar una ofensiva con un nivel de poderío militar “no visto desde 1945”, aunque aclaró que decidió cancelar la operación “por el bien del mundo y la supervivencia de un Irán próspero”.
Hace 2 horas
Israel continúa los ataques contra la Franja de Gaza
En un nuevo episodio de violencia en la Franja de Gaza, el Ejército israelí ejecutó bombardeos y ataques con drones que dejaron al menos 8 palestinos muertos, entre ellos una niña de tres años y su madre embarazada, además de otras víctimas en Deir al Balá y Jan Yunis. La Media Luna Roja Palestina confirmó que trasladó cuerpos y heridos a hospitales locales, mientras que el Ministerio de Sanidad gazatí informó que solo en julio se contabilizaron más de 150 muertes por ofensivas israelíes.
Por otra parte, las Fuerzas de Defensa de Israel sostienen que los bombardeos se dirigen contra depósitos de armas de Hamás, aunque organizaciones humanitarias denuncian que los impactos afectan principalmente a viviendas residenciales y campos de refugiados. El Ministerio de Salud palestino advirtió que la situación sanitaria es “crítica sin precedentes”, con hospitales desbordados y falta de suministros médicos. En este contexto, la continuidad de la ofensiva israelí refleja tanto la negativa de Tel Aviv a retirar tropas de Gaza como la persistencia de Hamás en mantener su armamento pesado, lo que bloquea cualquier avance hacia un acuerdo de paz sostenible.
10:29 | 01/08/2026
EE.UU. amenazó con ataques e Irán advirtió que puede dejar la región en llamas
El comandante del máximo mando militar conjunto de Irán declaró que las acciones de Estados Unidos contra Irán conllevan un riesgo cada vez mayor y advirtió a los países de Medio Oriente que no deben ser "consumidos por las llamas de la guerra".
Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Medio Oriente a extremar la precaución, advirtiendo de una posible escalada imprevista.
19:56 | 31/07/2026
Gaza: Trump anunció el desarme de Hamás, pero hay más dudas que certezas
El anuncio de la Casa Blanca se conoce meses después de que en octubre pasado se firmara un alto el fuego también mediado por Estados Unidos. Desde entonces, los bombardeos continuaron y hubo más de 1.200 palestinos fallecidos y otros 4.000 heridos.
Si bien Trump aseguró esta tarde que Israel "está muy contento" con el trato, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo calificó como "inaceptable".
17:15 | 31/07/2026
Guterres aplaude el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza
El secretario general de la ONU celebró el principio de acuerdo gestionado por la Casa Blanca y mediadores árabes, aunque exigió el cese total de las hostilidades tras registrarse un nuevo ataque mortal con un dron en el centro del enclave. El plan contempla la creación de un gobierno de transición liderado por el economista Alí Shaath.
07:35 | 31/07/2026
Trump dice que atacará a Irán "con mucha fuerza" hasta no poder "soportarlo más"
El mandatario estadounidense aseguró que las defensas de Irán "están siendo diezmadas" y advirtió que Washington atacará nuevamente con "mucha fuerza".
19:53 | 30/07/2026
Hamás condiciona su desarme a la retirada de las tropas israelíes de Gaza
Tras el anuncio de Trump, el grupo islamista aseguró que entregará sus armas al nuevo Comité Nacional para la Administración de Gaza si Israel completa su retirada del enclave y permite el ingreso de ayuda humanitaria.
15:42 | 30/07/2026
La ONU acusó a Israel de extender cada vez más su ocupación sobre Gaza
La Unrwa denunció que Israel amplía las zonas bajo su control en la Franja de Gaza y advirtió que la ofensiva agrava la crisis humanitaria y limita la asistencia.
07:47 | 30/07/2026
EE.UU. volvió a bombardear a Irán de forma masiva
Pakistán confirmó que continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar frenar la guerra. En paralelo, siguen los ataques estadounidenses contra territorio iraní.
16:43 | 29/07/2026
Escala la tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita se sumó a los ataques
Hasta ahora los países árabes se habían mantenido al margen de los ataques, a pesar de haber sufrido embates iraníes en algunas partes e sus territorios. El ataque conjunto de Arabia Saudita y Estados Unidos fue a una milicia pro iraní en Irak.
Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán
13:43 | 29/07/2026
El petróleo se dispara más de un 7% y supera los US$ 90 tras amenazas de EE.UU. a Irán
El Brent reacciona con fuertes alzas al ataque con misiles en Jordania y las promesas de represalia de Donald Trump. La escalada en los combustibles agrega presión e incertidumbre horas antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
06:00 | 29/07/2026
Irán ataca buques en Ormuz, Trump promete represalias y bombardea milicias en Irak
La breve suspensión de los bombardeos parece haber terminado. Irán anunció ataques a barcos petroleros en el estrecho de Ormuz y a una base de EE.UU. en Jordania. Estados Unidos, en tanto, ya respondió contra sus aliados en Irak y amenaza con mayores represalias. La guerra se reanuda y el precio del petróleo vuelve a aumentar.
07:05 | 28/07/2026
Negociaciones: Trump y Netanyahu en EE.UU. y una nueva propuesta para pacificar Ormuz
El presidente de EE.UU. se reúne con el primer ministro israelí en Washington mientras la guerra en Oriente Medio atraviesa una tensa calma. Paralelamente, Teherán establece contactos con países de la región para encontrar una salida negociada al conflicto bélico.
15:24 | 27/07/2026
Trump afirmó que hay "buenas conversaciones" con Irán
El presidente estadounidense aseguró que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo con Teherán para terminar con el bloqueo en el estrecho de Ormuz y conseguir que se normalice la comercialización del petróleo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras sube al Air Force One rumbo a Michigan, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland
12:46 | 27/07/2026
EE.UU. e Irán intercambian mensajes, pero Teherán niega que sean negociaciones
Cesaron los ataques entre ellos, aunque los rebeldes huties en Yemen siguen bombardeando infraestructura energética en Arabia Saudita. Trump aclaró que no "participa" de los combates en Yemen.
10:11 | 26/07/2026
Irán aseguró que el ataque ucraniano a un buque persa no quedará "sin respuesta"
Irán denunció que el ataque de Ucrania a un buque iraní en el Mar Caspio y en el que murió un marinero viola la Carta de la ONU.