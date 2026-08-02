Trump “canceló” los ataques contra Irán e Israel sigue bombardeando Gaza

En un nuevo giro de la crisis en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que suspendió un ataque de gran envergadura contra Irán luego de que se alcanzaran las bases de un acuerdo preliminar. Según explicó, la solicitud provino tanto de Teherán como de otros países de la región, y cuenta con el respaldo de Israel. El pacto incluiría la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y el cese de la amenaza nuclear iraní.

Trump subrayó que Estados Unidos mantiene la capacidad de ejecutar una ofensiva con un nivel de poderío militar “no visto desde 1945”, aunque aclaró que decidió cancelar la operación “por el bien del mundo y la supervivencia de un Irán próspero”.