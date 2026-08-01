Quintela llamó a seguir el legado de Angelelli y pidió "transformar la dura realidad que vive el pueblo argentino"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó este sábado de la celebración central por el 50.º aniversario del martirio de Monseñor Enrique Angelelli, realizada en Punta de los Llanos, donde destacó el compromiso del obispo riojano con los sectores más vulnerables y aseguró que su legado continúa vigente como una guía para construir una sociedad más justa.

Durante el acto, que reunió a miles de fieles, dirigentes políticos, representantes de la Iglesia y organizaciones sociales, el mandatario agradeció la masiva convocatoria y resaltó el significado de la conmemoración.

"Estoy agradecido por todos los que nos congregamos acá porque es una multitud que le brinda el mejor reconocimiento a quien trabajó denodadamente y dio su vida por los más humildes, los trabajadores, los obreros y los campesinos. Ese es el legado que asumimos con la mayor responsabilidad", expresó.

Quintela sostuvo además que el mensaje de Angelelli mantiene plena vigencia y recordó una de las enseñanzas que, según afirmó, marcó el camino pastoral del obispo riojano. "Angelelli fue el primero en decir que no tengan odio. Nosotros no tenemos odio; tenemos la responsabilidad de asumir el desafío de transformar esta dura realidad que vive el pueblo argentino", manifestó.

En ese sentido, vinculó el legado del mártir riojano con el contexto social y económico actual y convocó a trabajar por una transformación profunda del país.

"Es lo que estamos tratando de hacer, en la medida de lo posible, de hacer entender a los compañeros, compañeras y a todos los argentinos y argentinas que necesitamos un cambio rotundo en la realidad de la República Argentina", concluyó.

El acto con dirigentes del peronismo

El gobernador encabezó un encuentro en el Sindicato de Luz y Fuerza de esa provincia, que contó con la presencia de dirigentes del peronismo. El encuentro se realizó en la previa del acto de conmemoración de 50 años del asesinato monseñor Enrique Angelelli, que se organizará este sábado.

En el acto, Quintela remarcó la necesidad de "comenzar a discutir la unidad del movimiento nacional justicialista, que si está unido es invencible, en la medida que podamos despertar el sentimiento de este gigante dormido".

El jefe provincial convocó a "empezar a debatir y discutir la organización en La Rioja, aportar a la del norte argentino, y que entre todos podamos consolidar un proyecto nacional que hoy está".

"Estamos haciendo todos los esfuerzos para juntar todas las partes de nuestro movimiento, para lograr lo que decía el General Perón: la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra Patria", afirmó.

Respecto a la situación nacional, el Gobernador planteó que "el entramado social de nuestro país está destruido" ya afirmó que "se dedica, en un 80% de su tiempo, a resolver la diversidad de problemas que tienen los compañeros en la vida cotidiana: que no tienen para almorzar o no tienen para un plato de comida para sus hijos".