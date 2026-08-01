Ideal para personas entre 60 y 90 años: ejercicios para mejorar la postura y fortalecer la espalda.

Fortalecer la espalda a partir de los 60 años es fundamental para tener una buena postura, prevenir dolores y conservar la movilidad en las actividades cotidianas. Con el paso del tiempo, la pérdida natural de masa muscular y los cambios en la columna pueden favorecer la aparición de molestias, rigidez y limitaciones funcionales.

Por eso, incorporar ejercicios específicos que ayuden a fortalecer la musculatura de la espalda y mejorar la movilidad de los hombros puede marcar una diferencia en la calidad de vida. No hace falta recurrir a rutinas exigentes ni pasar horas entrenando: unos pocos minutos al día pueden ser suficientes si se realizan de forma constante.

Un ejercicio tan simple como utilizar un palo (el que tengas, puede ser incluso palo de escoba o escobillón, lo importante es que sea largo), te permite trabajar la movilidad articular, abrir el pecho y favorecer una postura más erguida. Además, ayuda a aliviar la tensión acumulada en la zona cervical y dorsal, especialmente en quienes pasan mucho tiempo sentados o tienen tendencia a encorvarse.

Esta rutina fue compartida por La Nani Fitness, quien comparte rutinas de ejercicios para adultos mayores y personas sedentarias. Está compuesta por tres movimientos sencillos y de bajo impacto, está pensada para mejorar la flexibilidad y fortalecer los músculos que sostienen la columna. Al realizarla de manera lenta y controlada, también contribuye a aumentar la conciencia corporal y reducir el riesgo de lesiones.

Como ocurre con cualquier actividad física, es importante adaptar los ejercicios a las posibilidades de cada persona y suspenderlos si generan dolor. En caso de padecer lesiones previas, osteoporosis avanzada o enfermedades de la columna, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud antes de comenzar. A continuación, una rutina de tres ejercicios con palo que puede realizarse en casa y que ayuda a fortalecer la espalda, mejorar la postura y ganar movilidad de forma segura.

Rutina de ejercicios para fortalecer la espalda y mejorar la postura

Ejercicio 1

Agarrá el palo con ambas manos y pasalo por detrás de tu espalda. Mové los brazos de lado a lado, mientras un codo queda flexionado y el otro estirado. Repetí para el lado contrario. Hacé entre 10 y 15 repeticiones, lentas y controladas. Bajá los hombros y alfojá el cuello para no contracturarte.

Ejercicio 2

"Con este ejercicio mejoraremos la postura, pondremos el palo pegado a nuestras nalgas y subimos", explica. Estirá los dos brazos hacia atrás y volvé a apoyarlos sobre tus glúteos. Hacé entre 10 y 15 repeticiones o las que quieras, controladas y lentas.

Ejercicio 3

Sostené el palo con ambas manos y codos bien estirados hacia adelante y pasalos hacia atrás, lentamente y con cuidado, formando todo un círculo hasta llegar a tus glúteos. Volvé hacia adelante y repetí. Entre 15 y 20 repeticiones en total.