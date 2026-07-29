Ejercicios para mayores de 60: para fortalecer los brazos, la espalda y prevenir la pérdida de masa muscular.

Hay una rutina de ejercicios para fortalecer los brazos y la espalda que es ideal para personas mayores de 60 años que quieran prevenir la pérdida de masa muscular. Son muy sencillos de hacer, perfectos para practicar en casa y ni siquiera necesitás estar parado ni hacer un gran esfuerzo aeróbico. Solo necesitás sentarte en una silla y dedicarle unos pocos minutos al día.

Si estás empezando a mover el cuerpo o querés empezar con una rutina suave, estos ejercicios te pueden ayudar mucho. También mejoran la postura, ideales para prevenir el encorvamiento o los dolores de espalda y/o cervicales. La rutina fue compartida por La Nani Fitness, quien comparte diferentes rutinas de ejercicio para adultos mayores y/o personas sedentarias. Son 10 repeticiones por ejercicio, pero hacé hasta donde puedas. Lo importante es que empieces de a poco y los practiques a diario.

Ejercicios para fortalecer los brazos y la espalda

Ejercicio 1 (10 repeticiones)

Sentate en una silla con los pies hacia adelante. Poné las palmas de las manos hacia afuera, abriendo bien los codos. Subí y bajá los brazos con fuerza. Hacelo de manera dinámica, sintiendo cada parte de tus brazos. Hacé 10 repeticiones, o las que puedas.

Ejercicio 2 (10 repeticiones)

Llevá los brazos al frente, poniendo las manos en forma de puños, con los codos bien estirados. Dejá un brazo extendido mientras con el otro hacés una especie de estocada, llevando el codo hacia atrás, manteniendo el puño cerrado. Llevá de nuevo hacia adelante y repetí con el otro brazo lo mismo. Hacé 10 veces con cada brazo.

Ejercicio 3 (10 repeticiones)

Estirá los brazos bien abiertos a los dos costados de tu cuerpo. Hacé un movimiento de aleteo, llevándolos hacia adelante y hacia atrás pero sin flexionarlos, con fuerza. 10 repeticiones

Ejercicio 4 (10 repeticiones)

Este movimiento es parecido al anterior, pero con los brazos más abajo, a los costados de tu cuerpo. Llevalos bien hacia atrás y luego que vuelven hacia adelante los dos a la vez, con las palmas bien abiertas. 10 repeticiones.

Ejercicio 5 (10 repeticiones)

Apoyá los codos sobre tus costillas, a los costados de tu cuerpo. Levantá los antebrazos y poné las dos palmas hacia arriba como sosteniendo una bandeja. Abrí y cerrá los antebrazos, intentando que los codos no se despeguen de las costillas. 10 repeticiones o las que puedas.