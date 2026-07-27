Cuenta DNI: cómo aprovechar el descuento del 10% antes de que termine julio

Los usuarios de Cuenta DNI podrán continuar utilizando una de las herramientas de ahorro más requeridas de la plataforma bonaerense en el tramo final del séptimo mes del año. El rasgo distintivo de esta iniciativa radica en que no establece un límite máximo para la devolución, lo que brinda un margen de ahorro superior en las compras cotidianas realizadas a través de la aplicación del Banco Provincia.

Esta promoción está orientada al sector de farmacias y perfumerías y opera de manera habitual los días miércoles y jueves, ofreciendo una rebaja del 10% sin tope de reintegro ni montos mínimos de compra.

A modo de ilustración, una persona que efectúe consumos por $30.000 a lo largo de una semana durante las jornadas señaladas y en los locales participantes, obtendrá una bonificación de $3.000. El monto reembolsado se acreditará de forma automática en la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la realización del pago, sin requerir la gestión de trámites adicionales.

Desde los canales oficiales de la billetera digital precisaron que la medida rige de manera exclusiva para operaciones del rubro minorista. Para acceder al descuento, las transacciones deben efectuarse mediante dinero en cuenta utilizando Clave DNI o lectura de código QR desde la propia app.

Quedan excluidos de la promoción los clientes con mora en sus compromisos financieros con la entidad, como así también las operaciones abonadas con tarjetas de crédito, débito o transferencias bancarias tradicionales.

Cuenta DNI se mantiene como herramienta clave de ahorro para millones de usuarios.

¿Cómo instalar Cuenta DNI y qué errores se deben evitar?

Para disponer de la plataforma, los usuarios deben descargar la herramienta desde la tienda Google Play Store en dispositivos Android (versión 6.0 o superior) o mediante la App Store para teléfonos iPhone (iOS 13.0 o posterior), completando luego el procedimiento de enrolamiento digital.

Frente a posibles inconvenientes o fallas durante el registro inicial, la entidad dio a conocer una serie de recomendaciones prácticas para asegurar la correcta validación:

Para el escaneo del DNI: mantener el ejemplar físico limpio, colocarlo sobre una superficie de fondo liso y evitar la presencia de sombras o reflejos de luz que puedan obstaculizar la lectura de los datos.

mantener el ejemplar físico limpio, colocarlo sobre una superficie de fondo liso y evitar la presencia de sombras o reflejos de luz que puedan obstaculizar la lectura de los datos. Para el reconocimiento facial: verificar la estabilidad de la conexión a internet, situarse en un ambiente bien iluminado evitando encandilamientos o penumbras y retirarse los anteojos antes de la captura.

Por motivos de seguridad informática, la plataforma solo permite estar activa en un único dispositivo móvil a la vez. En caso de renovar o cambiar el teléfono celular, resulta indispensable volver a instalar la herramienta en el nuevo equipo y completar la verificación de identidad, quedando inhabilitado de forma automática el vínculo con el teléfono anterior.