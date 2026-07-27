Los descuentos de Cuenta DNI para la última semana de julio 2026: cómo obtenerlos

Cuenta DNI.

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, continúa siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los consumidores bonaerenses. Con más de 10 millones de personas usuarias, el programa renovó en julio su esquema de beneficios con promociones diarias que abarcan desde comercios de cercanía hasta supermercados, librerías, farmacias y locales gastronómicos.

La principal novedad del mes fue el incremento del tope de reintegro en dos beneficios clave: la promoción de gastronomía, que durante julio está disponible todos los días, y el descuento en los locales adheridos de YPF Full durante los fines de semana. En ambos casos, el límite semanal pasó de $8.000 a $10.000, ampliando las posibilidades de ahorro para quienes utilizan la aplicación.

Todos los descuentos de Cuenta DNI para la última semana de julio

Durante los últimos días de julio siguen vigentes las promociones habituales de la billetera digital:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana , que se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de , que se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales por persona.

40% de descuento todos los días, con tope de por persona. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $18.000 .

40% de descuento todos los días, con un tope mensual de . Universidades, clubes, entidades educativas y eventos: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 .

40% de descuento todos los días, con tope semanal de . Gastronomía: 25% de descuento todos los días, con el nuevo tope de $10.000 por semana , que se alcanza con consumos de $40.000.

25% de descuento todos los días, con el nuevo tope de , que se alcanza con consumos de $40.000. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en los locales adheridos, con tope de $10.000 por fin de semana . La promoción es exclusiva para gastronomía y no incluye la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en los locales adheridos, con tope de . La promoción es exclusiva para gastronomía y no incluye la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000 .

30% de descuento todos los días, con tope mensual de . Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de devolución.

Además, quienes tengan tarjetas de crédito de Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Supermercados: qué promociones siguen vigentes

Los supermercados también mantienen descuentos especiales durante la última semana de julio, con beneficios que varían según la cadena y el día de la semana.