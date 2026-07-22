Cuenta DNI aumenta los reintegros en YPF durante julio

Cuenta DNI ofrece beneficios especiales y movilidad para las vacaciones de invierno.

Banco Provincia, a través de su billetera digital Cuenta DNI, lanzó una nueva serie de beneficios para el mes de julio con descuentos que abarcan comercios de cercanía, supermercados, ferias, farmacias, librerías y gastronomía, entre otros sectores estratégicos. El foco principal de estas promociones está orientado a acompañar el bolsillo de las familias durante las vacaciones de invierno y a promover el consumo local, especialmente en el territorio bonaerense.

Una de las novedades más destacadas de la renovada grilla es la elevación del tope de reintegro en dos de las promociones más utilizadas por los usuarios. Los beneficios para locales gastronómicos y para las tiendas adheridas de YPF Full aumentan su devolución máxima, pasando de $8.000 a $10.000 por semana o fin de semana, según corresponda en cada caso.

Además de las promociones habituales en comercios de barrio, durante el receso invernal la plataforma ofrecerá beneficios especiales vinculados a eventos culturales y recreativos, como la tradicional Feria del Libro Infantil y Juvenil, que tendrá actividades en Buenos Aires y Mar del Plata. En los stands adheridos habrá descuentos del 20% y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Provincia, con la posibilidad de ampliar el ahorro al 30% mediante pagos con tarjetas Visa Crédito utilizando tecnología NFC desde Cuenta DNI.

Como dato inédito para este período, se incorporará por primera vez un beneficio directamente relacionado con la movilidad, ampliando de esta manera la variedad de descuentos disponibles para quienes se trasladen o disfruten de actividades turísticas durante las vacaciones. En el rubro viajes y turismo, la entidad ofrece hasta 6 cuotas sin interés en hoteles, alojamientos y pasajes de ómnibus de larga distancia adheridos hasta el 31 de agosto.

La billetera virtual del Banco Provincia busca aliviar el gasto cotidiano de los hogares.

Todos los descuentos de Cuenta DNI para julio

Gastronomía: 25% de descuento todos los días de julio, con un tope semanal de $10.000 por persona (alcanzable con consumos por $40.000).

25% de descuento todos los días de julio, con un tope semanal de $10.000 por persona (alcanzable con consumos por $40.000). YPF Full adheridos: 25% de ahorro los sábados y domingos. El tope de devolución es de $10.000 por fin de semana y no incluye la compra de combustibles.

25% de ahorro los sábados y domingos. El tope de devolución es de $10.000 por fin de semana y no incluye la compra de combustibles. Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 semanales (compras por $30.000).

20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 semanales (compras por $30.000). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un límite de devolución de $6.000 por semana por persona (consumos de $15.000).

40% de descuento todos los días, con un límite de devolución de $6.000 por semana por persona (consumos de $15.000). Garrafas: 40% de descuento durante todo el mes, con un tope mensual unificado de $18.000 (compras por $45.000).

40% de descuento durante todo el mes, con un tope mensual unificado de $18.000 (compras por $45.000). Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento todos los días y un tope semanal de $6.000 por persona.

40% de descuento todos los días y un tope semanal de $6.000 por persona. Marcas seleccionadas: 30% de ahorro todos los días, con un límite mensual de devolución de $15.000 (compras por $50.000).

30% de ahorro todos los días, con un límite mensual de devolución de $15.000 (compras por $50.000). Librerías de texto, farmacias y perfumerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías de texto, y los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías, en ambos casos sin tope de reintegro.

Con una comunidad que supera los 10 millones de usuarios, la herramienta del Banco Provincia busca aliviar el gasto cotidiano de los hogares bonaerenses y fortalecer la economía de la provincia mediante una oferta diversificada de reintegros e incentivos al consumo.