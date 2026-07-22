Con una nueva avanzada sobre el Poder Judicial, Milei se garantiza el control de juzgados claves

El presidente Javier Milei continúa con su avanzada sobre el Poder Judicial, que tercerizó en el flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. Este miércoles, el jefe de Estado designó oficialmente a 28 jueces y fiscales, muchos de ellos en cargos clave, al publicar sus nombramientos por decreto en el Boletín Oficial. Y en la Comisión de Acuerdo del Senado ya está programado el tratamiento de otros 25 pliegos para el 4 y 5 de agosto.

Esta ola de nombramientos se suma a decenas que ya se concretaron días atrás y que incluyen a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Horacio Rosatti; y a Ana Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que está cargo del caso $LIBRA en el que está imputado Milei. El primero fue designado el 12 de junio juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. La segunda fue nombrada el 15 de julio como jueza federal de Hurlingham.

Este miércoles fue el turno de cinco camaristas del Trabajo de perfil anti-obrero (entre quienes figura la esposa del periodista de TN, Adrián Ventura), que se suman a Víctor Pesino, el juez al que Milei le extendió su estadía en la Cámara de Apelaciones del Trabajo un día antes, el martes. Pesino estaba por jubilarse y luego de aprobar la reforma laboral fue propuesto por el Ejecutivo para seguir 5 años más en su cargo, lo que fue refrendado por el Senado. De esta forma, Mlei nombró 6 camaristas laborales en dos días.

En la tanda de 28 designaciones de este miércoles también se destaca Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario de Ariel Lijo, quien quedó a cargo del juzgado federal Nº 2 de Lomas de Zamora, donde tramita el caso Insaurralde-Cirio, de alto impacto mediático. Y diversos jueces y fiscales del Interior, que dan cuenta de la negociación que trabó el Ejecutivo con los gobernadores.

El copamiento de los tribunales no culmina aquí. El 4 y 5 de agosto la Comisión de Acuerdos del Senado tratará los pliegos de otros 25 candidatos a la función judicial. Y es de esperar que en el transcurso de los próximos días el Ejecutivo envíe más pliegos a la Cámara Alta en pos de cubrir el 25% de vacantes que hay en el Poder Judicial. Por ejemplo, hay vacantes en juzgados y cámaras claves de Comodoro Py.

Perfil de los “nuevos” jueces

Este miércoles se publicaron en el Boletín Oficial 28 designaciones de jueces y fiscales. Entre los nombramientos queda expuesta la avanzada de Milei y Mahiques sobre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La estrategia del Ejecutivo es nombrar en este tribunal laboral jueces afines mientras espera que se vaya concretando paulatinamente la disolución del fuero del Trabajo, que se dispuso en la Reforma Laboral y el convenio de traspaso de la mentada Justicia a la órbita porteña. Incluir magistrados que le respondan a sus intereses en unos tribunales que pretende hacer desaparecer tiene un objetivo central para el gobierno: blindar la legislación anti-obrera mientras exista la Justicia Nacional del Trabajo, cuyo aniquilamiento demandará unos años.

El caso emblemático que condensa hacia dónde apunta el Ejecutivo es el de Víctor Pesino, quien fue premiado por fallar a favor de la reforma laboral. Apenas 24 horas después de revocar un fallo de primera instancia que frenaba la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, el gobierno postuló que Pesino continúe en su cargo por un nuevo período de cinco años. No hubo ningún disimulo. Esa extensión se oficializó este martes con la publicación del decreto firmado por Mieli y Mahiques.

Apenas 24 horas después fue el turno de otros 5 jueces que se sumarán junto a Pesino a la cámara laboral. Casi todos de un claro perfil anti-obrero. Se trata de:

Marina Edith Pisacco. Entró a la sala VI. Pisacco, nombrada al frente del juzgado del Trabajo número 33 en 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri, es la esposa del periodista de TN y Radio Mitre Adrián Ventura.



Pisacco, nombrada al frente del juzgado del Trabajo número 33 en 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri, Diego Fernando Manauta. Ingresó a la sala V. Como informó Mariano Martín en El Destape , Manauta es un abogado con trayectoria académica que hizo su desarrollo profesional en el sector privado. Por ejemplo, se desempeñó como asesor para el Grupo Techint y luego como socio en el estudio legal de Julián de Diego, del que se nutrieron en el oficialismo para la redacción de la reforma laboral. Se trata de un letrado que publicó columnas de opinión en medios de comunicación en los que se encarga de publicitar los límites del derecho de huelga y de las posibilidades de financiamiento de las organizaciones sindicales.



Como informó Mariano Martín en , Manauta es un abogado con trayectoria académica que hizo su desarrollo profesional en el sector privado. Por ejemplo, Se trata de un letrado que publicó columnas de opinión en medios de comunicación en los que se encarga de publicitar los límites del derecho de huelga y de las posibilidades de financiamiento de las organizaciones sindicales. Claudio Fabián Loguarro. Ahora es parte de la sala III. Loguarro fue designado por Macri en 2017 en el juzgado número 38 del fuero laboral . Para los sectores sindicales suele fallar en sintonía con los intereses empresarios.



en el juzgado número 38 del fuero laboral María Claudia Jueguen. Ahora integra la Sala X. Al igual que Loguarro, fue nombrada por Macri pero en 2018 al frente del juzgado laboral 34. También tiene un perfil más empresarial .



pero en 2018 al frente del juzgado laboral 34. . Diego Javier Tula. Ingresó a la Sala II. Como publicó Mariano Martín en este medio, es un juez laboral de la provincia de Buenos Aires a quien se le reconoce trayectoria y conocimiento del derecho del trabajo por encima de los otros candidatos.​​​​​



En la tanda de nombramientos de este miércoles también destaca el de Juan Tomás Rodríguez Ponte en el juzgado federal Nº 2 de Lomas de Zamora, donde tramita la causa en que se investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, de alto impacto mediático. Rodríguez Ponte es el histórico secretario del juez federal Ariel Lijo, quien fuera uno de los fallidos candidatos del gobierno para la Corte Suprema de Justicia. También es director ejecutivo de la Dajudeco, la oficina de escuchas que depende de la Corte.

Por otro lado, se oficializó el nombramiento de Javier Cosentino en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. Y el de muchos jueces y fiscales del Interior, que se interpretan como gestos hacia los gobernadores y que son parte de negociaciones más amplias. En esta nómina se encuentran jueces para tribunales orales federales de Tucumán y Posadas (Misiones); un juzgado federal de San Juan y fiscalías de Corrientes, Chaco, Mendoza, entre otros cargos.

Otros 25 pliegos

La Comisión de Acuerdos del Senado tratará el 4 y 5 de agosto los pliegos de 25 candidatos a jueces, fiscales y defensores públicos que ya fueron enviados por el Ejecutivo a la Cámara Alta. Allí habrá una audiencia púbica y si tienen el visto bueno serán girados al recinto para su tratamiento. Al oficialismo le alcanza una mayoría simple en el recinto para aprobar los nombramientos, que se oficializan una vez que se publican por decreto en el Boletín Oficial. En esta nueva tanda de pliegos vuelven a primar cargos del Interior, lo que da cuenta del canal que Mahiques abrió con los gobernadores.

¿Qué se tratará el 4 y el 5 de agosto? Las preguntas u observaciones que se presenten sobre los antecedentes y méritos de los aspirantes a los nuevos cargos, entre los que se destacan defensores públicos para actuar en Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y la Cámara Federal de Casación Penal, un fiscal federal para Gualeguaychú y magistrados para juzgados nacionales, tribunales federales y cámaras de apelaciones. También se destaca el acuerdo para nombrar a Matilde Evangelina Ballerini en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, entre otros cargos.

Copamiento de tribunal clave de Comodoro Py

El gobierno también está por cubrir dos vacantes de la estratégica Cámara Federal porteña, el tribunal revisor de Comodoro Py. Y generó una tercera (sobre seis cargos) al jubilar a Martín “Doctrina” Irurzun. Se trata de la instancia revisora de los tribunales federales de Retiro.

El gobierno ya envió al Senado los pliegos de sus dos postulantes para integrar esta cámara estratégica: los de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Son los candidatos de Milei y Mahiques para reemplazar a dos jueces que el entonces presidente Mauricio Macri nombró de forma irregular en el tribunal revisor de Comodoro Py. Yadarola es hoy juez en lo penal económico y fue parte del viaje a Lago Escondido financiado por dos ejecutivos del Grupo Clarín del que también participó el actual ministro de Justicia, quien fue el que lo propuso para la cámara porteña. Bertuzzi, por su parte, es uno de los que debía ser reemplazado pero concursó para no dejar el cargo y el gobierno maniobró para poder designarlo. Si el Senado aprueba los pliegos de ambos los dos podrán quedarse en el cargo hasta jubilarse, es decir, hasta los 75 años. E intervenir en el caso $LIBRA, que tramita en la sala I a la que llegarían.

Como si todo esto fuera poco, Milei y Mahiques decidieron jubilar a Irurzun, quien el 18 de julio pasado cumplió 75 años. El histórico camarista porteño se tendrá que jubilar porque el presidente decidió no extenderle su mandato por 5 años más como sí hizo, por ejemplo, con Carlos “Coco” Mahiques, el padre del actual ministro de Justicia. Irurzun es el hacedor de la “Teoría del Poder Residual”, por la que durante el macrismo se privó de la libertad a dirigentes kirchneristas de forma preventiva, y tenía la voluntad de seguir en el cargo. De hecho presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia pero el presidente del Alto Tribunal, Horacio Rosatti, se negó a abrir la feria para tratar el planteo.

Con la partida de Irurzun se abrió una tercera vacante en la cámara federal porteña, lo que implica que la dupla Milei-Mahiques podrá renovar la mitad de esta instancia clave.

Es de esperar que la avanzada que La Libertad Avanza lleva adelante en el Poder Judicial no termine aquí. Hay decenas de vacantes en puestos clave de tribunales, como en juzgados de primera instancia de Comodoro Py, en la Cámara Federal de Casación Penal, en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuración General de la Nación. A juzgar por las mayorías que logró constituir en el Senado en recientes nombramientos, el oficialismo considera que está en condiciones de continuar con el copaimiento de la Justicia que inició desde la llegada de Mahiques al gobierno.