De la agenda bonaerense a los desafíos en el Congreso: la pelea por el 2027 se traslada al debate de las leyes clave

Mientras el principal candidato de la derecha en la provincia de Buenos Aires está concentrado en la gestión y ya anticipó nuevas reuniones con gobernadores para conseguir los objetivos parlamentarios dispuestos por Javier y Karina Milei, en el distrito más poblado del país se comenzó a desplegar parte de la agenda que atravesará al 2027: educación y salud aranceladas para extranjeros, impulsadas por La Libertad Avanza, y un discurso pro seguridad y fuerzas del orden por el lado del PRO. Todo esto mientras, en el plano nacional, el Gobierno atraviesa dificultades a la hora de avanzar con proyectos clave como el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la eliminación de las PASO.

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Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense, utilizó sus redes sociales para replicar dos noticias que reflejaban la muerte de dos policías en “apenas dos días en la provincia”. El mensaje teledirigido a Axel Kicillof y su sucesión fue claro: “Esto no da para más”. Para el diputado, “el que mata a un policía tiene que tener cadena perpetua”. Es una iniciativa que el dirigente plantea desde que fue ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal y que impulsa como legislador. “A cada policía, sepan que no están solos. Mi respeto, mi respaldo y mi compromiso siempre con ustedes”, dijo.

Casi en paralelo, Agustín Romo, delegado de Las Fuerzas del Cielo en el distrito, presentó un proyecto de ley en la Legislatura local, acompañado por sus colegas de bancada, para arancelar la salud y la educación universitaria públicas a extranjeros sin residencia permanente, manteniendo la atención gratuita en casos de urgencias, vacunación o enfermedades transmisibles. Una iniciativa que surgió, según él mismo difundió en redes sociales, a partir de la identificación de “extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina” y lo expresaron durante el Mundial.

Una agenda local que se plantea en medio de discusiones definitorias a nivel nacional que todavía están en modo cocción. Ritondo estuvo este martes en La Rural, donde mantuvo un almuerzo en el restaurante El Central con referentes de distintas entidades del agro, embajadores y periodistas. Las retenciones, el hasta ahora fallido proyecto de Inviolabilidad y el futuro electoral del país fueron las preguntas más picantes que atravesaron el encuentro, mientras la política empieza a espabilarse post Mundial de fútbol.

El proyecto de Inviolabilidad Privada cuenta con particular atención del PRO en el apartado que hace a los desalojos exprés o, como los definió Ritondo, “inmediatos” frente a las “usurpaciones”. Un apartado que el macrismo adopta como sugerencia propia y por el que “apuestan mucho”. Para el partido amarillo, ese texto es una de las prioridades de su agenda, pero ante la falta de acuerdos necesarios para avanzar y el fracaso por cuarta vez consecutiva, ya hubo más de una docena de borradores y hay que “ver cómo termina viniendo del Senado” para adoptar una posición clara en Diputados. La difícil misión de Patricia Bullrich es la de acercar posiciones a través de concesiones, aunque al Poder Ejecutivo no le hagan gracia porque, como ya contó El Destape, cuando las iniciativas ingresan a la Cámara Alta la decisión ya es de ella.

En esa misma Cámara, el Gobierno intenta hacer avanzar la reforma electoral que incluye, entre otros puntos, la eliminación de las PASO. Una iniciativa que el oficialismo todavía no puede garantizar con votos, pero en la que Javier Milei volvió a insistir con su supresión. Para él, se trata de una herramienta que creó la política para resolver problemas de la política y no tiene que seguir existiendo. Para el PRO, la prioridad dentro de esa gran reforma no es la de las primarias.

Desde el PRO no hay una posición oficial sobre el tema. No hubo una discusión oficial con el Gobierno y para el espacio, según dijo el propio Ritondo ante periodistas, la reforma es “mucho más grande que discutir PASO sí y PASO no”, si tienen que ser obligatorias o no, o si tiene que haber colectoras o no. Hasta tanto no haya una “reunión seria” con la Casa Rosada sobre este tema, el partido no presentará una postura integral, aunque sí destacó puntos positivos del proyecto como la digitalización de las fichas de afiliación, al tiempo que remarcó la necesidad de rediscutir la eliminación del espacio publicitario y el financiamiento de las campañas, porque afectaría directamente a fuerzas sin recursos.