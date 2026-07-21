Combina estilo y abrigo: la prenda que se impone entre las tendencias de este invierno 2026 (Foto: Getty Images)

Por fuera de los tapados y suéteres, hay una prenda que abriga y es clave tener en el ropero: el chaleco de lana. Se trata de un ítem que puede sumarle estilo y mucha sofisticación a cualquier look, sin sacrificar la comodidad y el confort para afrontar las bajas temperaturas del invierno.

Por qué los chalecos de lana son tendencia este invierno 2026

Con la típica costumbre del layering (vestirse en capas) y el regreso de la estética preppy, los chalecos de lana comenzaron a imponerse en esta temporada de invierno 2026. La histórica prenda combina el abrigo, la versatilidad y el estilo, y además, se convierte en la gran opción atemporal.

Los chalecos son la prenda más versatil y sofisticada del invierno (Foto: Getty Images)

Si bien en esta temporada predominan las versiones oversized, también aparecen las opciones de tejidos gruesos, puntos texturados y colores neutros o tierra, los modelos vintage se adaptan a la estética de inspiración preppy y son el comodín perfecto para generar un look de capas.

Se trata de una prenda perfecta para el invierno argentino, ya que facilita adaptar los looks a los cambios típicos de temperatura. En concreto, funciona como una tercera pieza que aporta textura y profundidad al look sin sumar volumen excesivo y permite crear outfits tanto casuales como sofisticados. Desde modelos lisos y minimalistas hasta diseños con trenzas, jacquard o cuello alto, esta prenda demuestra que puede reinventarse temporada tras temporada sin perder vigencia.

Cómo combinar los chalecos en diferentes looks este invierno 2026

Los chalecos son una de las prendas más versátiles del invierno 2026, ya que se pueden adaptar fácilmente a estilos casuales, urbanos o elegantes. No solo aportan abrigo y textura, sino también un toque de tendencia a cualquier combinación:

1. Look casual con jean wide leg

Una combinación cómoda para el día a día:

Chaleco de lana en tono gris melange.

Remera de manga larga en color negro.

Jean wide leg azul.

Zapatillas blancas.

Riñonera o cartera crossbody.

Bufanda de punto fino.

2. Look de oficina moderno

Una opción elegante que reemplaza al clásico blazer sin perder sofisticación:

Chaleco de lana en color camel.

Polera de tejido al tono.

Pantalón sastrero negro.

Mocasines de cuero.

Tapado largo.

Cartera estructurada.

3. Look femenino

Ideal para un almuerzo, una salida o una reunión informal:

Chaleco de lana tejido con cuello en V.

Blusa estampada de cuello alto.

Falda midi de denim o gamuza.

Botas caña media.

Cartera mini.

Aros dorados.



Una de las grandes versiones de los chalecos es la tendencia oversized (Foto: Pinterest)

4. Look relajado de fin de semana

Una propuesta cómoda que combina texturas y prendas básicas:

Chaleco oversized de lana.

Buzo liviano con capucha.

Pantalón cargo o jogger.

Zapatillas urbanas.

Gorro de lana.

Bolso shopper.

5. Look de noche

Una forma diferente de llevarlo: