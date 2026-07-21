Ni EE.UU. ni Chile: cuál es el país del mundo donde el iPhone sale más barato y por qué

Un estudio del Deutsche Bank señala que la depreciación del yen hace a Japón atractivo para comprar tecnología.

Japón es actualmente el país más barato del mundo para comprar un iPhone entre las principales economías analizadas. Así lo revela el informe anual Mapping the World's Prices, elaborado por Deutsche Bank, que atribuye esta ventaja a la fuerte depreciación del yen y a un nivel de precios considerablemente más bajo en comparación con otros países desarrollados.

El estudio explica que la moneda japonesa perdió gran parte de su valor durante los últimos años, mientras que la inflación se mantuvo relativamente moderada. Como consecuencia, los productos tecnológicos, incluido el iPhone de Apple, resultan más económicos para quienes compran en ese mercado. Esto convierte a Japón en uno de los destinos más atractivos para adquirir un celular de la marca, especialmente frente a países como Estados Unidos o varias economías europeas.

Por qué el iPhone cuesta menos en Japón

Deutsche Bank señala que el nivel relativo de precios de Japón, medido mediante la paridad de poder adquisitivo (PPA), cayó de forma sostenida durante las últimas décadas. Mientras que a mediados de los años 90 el índice se ubicaba en 173, descendió a 125 en 2012 y actualmente ronda los 60.

A esto se suma que el yen se depreció un 51% desde 2012, mientras que la inflación acumulada fue cercana al 20%. Esa combinación redujo el costo relativo de muchos productos y servicios, entre ellos los teléfonos inteligentes de Apple.

Tokio también sorprende por su costo de vida

El informe no solo compara el precio del iPhone, sino también el costo de vida en 69 ciudades del mundo. En ese análisis, Tokio aparece como una de las capitales más accesibles entre las economías desarrolladas.

Según Deutsche Bank, una comida para dos personas en la capital japonesa cuesta aproximadamente un tercio de lo que vale una equivalente en ciudades como Zúrich o Nueva York. Incluso productos cotidianos como un menú de McDonald's, una cerveza o un café tienen precios significativamente inferiores a los registrados en otras grandes ciudades del mundo.

Japón es actualmente el país más barato del mundo para comprar un iPhone.

Además, Tokio dejó de integrar el grupo de las ciudades con las viviendas más caras del planeta. Los alquileres y el valor de las propiedades también disminuyeron en términos relativos, aunque el informe aclara que los salarios de la ciudad siguen por debajo de los que se pagan en otros grandes centros financieros internacionales.

En conclusión, Deutsche Bank sostiene que Japón ofrece actualmente niveles de precios "extraordinariamente bajos" para los estándares de los países desarrollados, una situación que explica por qué hoy es el lugar más barato del mundo para comprar un iPhone.