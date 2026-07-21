El padre de Rodrigo De Paul sorprendió a todos al hablar de Tini: "Es una..."

El Padre de De Paul se refirió a la pareja de su hijo.

En medio del gran presente sentimental que atraviesan Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Roberto De Paul, padre del mediocampista de la Selección argentina, sorprendió con sus declaraciones sobre la cantante. En La Mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán, habló con mucho cariño sobre la artista y dejó en claro la excelente relación que mantiene con toda la familia.

¿Qué dijo el padre de Roberto De Paul sobre la pareja del hijo?

Consultado sobre el romance entre su hijo y la intérprete de Carne y Hueso, Roberto no escatimó en elogios y destacó la personalidad de Tini. "Tini es una gran compañera. Siempre está en contacto con nosotros, es súper tierna y amable, muy agradable", expresó.

El Padre de Rodrigo De Paul habló sobre Tini.

El rol de Tini en la vida de Rodrigo

Además de resaltar el vínculo familiar, el padre del futbolista aseguró que la cantante ocupa un lugar muy importante en la vida de Rodrigo y que ambos se apoyan mutuamente. "Rodrigo se apoya mucho en Tini, charlan mucho y son los dos súper compañeros. Yo a ella la veo muy centrada. Es un diez", afirmó.

Si bien dejó en claro que respeta la intimidad de la pareja, Roberto reconoció que disfruta verlos felices juntos. "Los veo bárbaro a los dos. Tampoco me meto mucho, obviamente", concluyó entre risas.

Los rumores de casamiento

Aunque evitó dar demasiados detalles sobre los planes de la pareja, Roberto De Paul también fue consultado por los rumores de casamiento entre Rodrigo y Tini, una de las noticias que más expectativa genera entre los fanáticos. Con humor, reconoció que todavía no fue convocado oficialmente al gran día. "Todavía no recibí invitación", respondió entre risas, dejando entrever que, al menos por el momento, no tiene confirmaciones formales sobre la ceremonia.

Sin embargo, trascendió que la boda se celebraría el 18 de diciembre, una fecha que comenzó a circular con fuerza en las últimas semanas. Aunque los protagonistas mantienen absoluto hermetismo sobre el tema, todo indica que avanzan con los preparativos para dar el "sí" antes de que termine el año.