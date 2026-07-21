Fuerte decisión en El Nueve: Ángel de Brito confirmó el duro golpe que recibió una de las grandes figuras del canal

Canal 9 tomó una decisión que impacta de lleno en uno de sus programas más tradicionales de la tarde. Fue Ángel de Brito quien reveló la noticia al confirmar que la señal modificó su grilla de programación y recortó media hora a Los Profesionales de Siempre, el ciclo que Flor de la V conduce desde hace varios años en la emisora.

"Ahora le sacaron media hora a Flor de la V", reveló el conductor, dejando en claro que la modificación ya es un hecho dentro de la programación del canal. Según explicó, la información le llegó a través de una colega que le advirtió sobre el cambio, y aclaró que, pese al recorte, el programa continuará al aire con normalidad.

De Brito contó además cómo fue el anuncio dentro del propio canal. "Dijeron 'cambio de programación en Canal 9' y era media hora menos de ese programa", señaló el periodista, en referencia al aviso que circuló puertas adentro de la emisora antes de que trascendiera públicamente.

Los números que rodean la decisión

Durante su programa en Bondi, De Brito analizó el rating de la televisión y comparó el rendimiento de los distintos ciclos de espectáculos de la tarde. "Mariana hizo 2.2 con DDM y Los Profesionales de Siempre con 1.3, que anda ahí", detalló, poniendo en contexto las mediciones de audiencia que rodean la competencia entre las señales.

Pese al ajuste, el conductor relativizó el impacto de la medida y puso el foco en la duración total del ciclo. "Igual es largo, dura dos horas", afirmó, recordando que el programa de Flor de la V mantiene una presencia considerable dentro de la grilla diaria de El Nueve, incluso después del recorte.

Incertidumbre por la continuidad

Hasta el momento, Canal 9 no emitió declaraciones oficiales sobre los motivos del ajuste horario, lo que alimentó las dudas sobre el futuro del ciclo y la continuidad de Flor de la V al frente del mismo. La conductora atraviesa además semanas intensas en lo personal y profesional, tras compartir un conmovedor posteo en una fecha clave, lanzar una picante opinión sobre Marcelo Tinelli y protagonizar un momento emotivo durante el triunfo de la Selección argentina.

Por ahora, Los Profesionales de Siempre sigue al aire con dos horas de duración, media hora menos que antes del cambio de grilla, en un contexto de fuerte competencia entre los ciclos de espectáculos vespertinos que presiona a las emisoras a reacomodar sus estrategias de programación.