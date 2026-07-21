El truco definitivo para saber la ubicación de un celular Android o iPhone en tiempo real y sin instalar apps raras

Es posible compartir la ubicación en tiempo real mediante diversas herramientas.

Muchas personas buscan la forma de conocer la ubicación de otra persona utilizando solo su número de teléfono. Sin embargo, la realidad es que no existe ningún método que permita rastrear a alguien sin su consentimiento, ya sea en celulares Android o en iPhone. Los sistemas de privacidad de Google, Apple y las aplicaciones de mensajería impiden este tipo de seguimiento para proteger la información personal de los usuarios.

Lo que sí es posible es compartir la ubicación en tiempo real mediante herramientas oficiales. En estos casos, el número de teléfono se utiliza para enviar la solicitud de ubicación, pero la otra persona debe aceptarla de manera explícita. Si algún sitio web o aplicación promete localizar un celular solo ingresando un número telefónico, lo más recomendable es desconfiar, ya que ese tipo de servicios no funciona como aseguran.

Las opciones oficiales para compartir la ubicación

Una de las alternativas más sencillas es Google Maps, disponible tanto para Android como para iPhone. Desde la aplicación, el usuario puede acceder a la opción "Compartir ubicación", seleccionar el contacto mediante su número de teléfono y enviar la invitación. Si la otra persona acepta, será posible ver su ubicación en tiempo real, la distancia que los separa e incluso el nivel de batería de su dispositivo.

En los teléfonos Android también existe la aplicación Localizador, que permite compartir la ubicación entre usuarios. El proceso consiste en ingresar a la pestaña "Personas", enviar una invitación utilizando el número telefónico y esperar que el destinatario autorice el acceso. Sin esa aprobación, no es posible conocer dónde se encuentra.

No existe ningún método que permita rastrear a alguien sin su consentimiento.

Por su parte, los iPhone cuentan con la aplicación Buscar. Allí se puede elegir la opción "Compartir ubicación", ingresar el número de teléfono y enviar la solicitud. Si ese número está asociado a una cuenta de Apple y el usuario acepta la invitación recibida por iMessage, ambos podrán visualizar sus respectivas ubicaciones.

Otra alternativa mencionada es Glympse, una aplicación de terceros que permite solicitar la ubicación temporal de otra persona mediante un SMS con un enlace seguro. El destinatario decide si desea compartir su posición GPS y durante cuánto tiempo hacerlo.

¿Se puede saber la ubicación de alguien por WhatsApp?

La respuesta es no. WhatsApp no permite conocer la ubicación de otra persona sin que esta la comparta voluntariamente. Tampoco funcionan los supuestos trucos para obtener la dirección IP mediante comandos como netstat, ya que la plataforma utiliza servidores intermedios y cifrado de extremo a extremo, lo que impide acceder a ese tipo de información. La única forma de ver la ubicación de un contacto en WhatsApp es que este decida compartirla manualmente.