Los esqueletos de locomotoras, vagones y grúas descansan a cielo abierto en uno de los cementerios más grandes del país: la Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca. El gran cementerio se encuentra ubicado a pocos minutos del centro de Tandil y, junto con las sierras y la Piedra Movediza, es un gran atractivo para una escapada de fin de semana.
¿Cómo es el cementerio de trenes de Tandil?
Las gigantes estructuras corroídas por el paso del tiempo se encuentran en medio de la vegetación y, si bien no es una atracción turística formal, quienes deciden acercarse pueden ver de cerca vagones tolva, coches antiguos que transportaban pasajeros y lo que alguna vez fueron locomotoras.
Se trata de una postal diferente del reconocido destino de la provincia de Buenos Aires, ideal para quienes disfrutan de los trenes, explorar restos urbanos o fotografiar sitios curiosos. Durante décadas, el espacio fue un sitio donde se organizaban los trenes que transportaban piedra, granito, cereales y diferentes productos a Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y hasta Mar del Plata.
La gran recomendación para ver de cerca los restos de metal corroídos es ir de día y con tiempo. Además, es clave llevar calzado cómodo y respetar los límites del predio, sin subirse a estructuras inestables para cuidarse.
Otras actividades para disfrutar de Tandil durante una escapada de fin de semana
Ubicado a unos 360 km de la ciudad de Buenos Aires, Tandil es una gran opción para escaparse un fin de semana sin viajar tanto, ya que ofrece un sitio de desconexión, pero la posibilidad de hacer diferentes actividades:
- Aprovechar sus sierras para realizar senderismo o trekking.
- Recorrer el camino hacia la Piedra Movediza (o su réplica).
- Visitar el Cerro Centinela o al Monte Calvario
- Realizar un paseo por almacenes y fiambrerías para probar productos regionales.
- Disfrutar de deportes náuticos en el Lago del Fuerte, se pueden alquilar kayaks, tablas de stand-up paddle (SUP) o botes a pedal.
- Hacer turismo aventura en parques aéreos en zonas como el Valle del Picapedrero, donde se pueden hacer tirolesas, puentes colgantes, rappel y escalada sobre roca.