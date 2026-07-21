Tiene el cementerio de trenes más grande del país: el destino para hacer una escapada diferente (Foto: Instagram/DiegoPagliosa )

Los esqueletos de locomotoras, vagones y grúas descansan a cielo abierto en uno de los cementerios más grandes del país: la Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca. El gran cementerio se encuentra ubicado a pocos minutos del centro de Tandil y, junto con las sierras y la Piedra Movediza, es un gran atractivo para una escapada de fin de semana.

¿Cómo es el cementerio de trenes de Tandil?

Las gigantes estructuras corroídas por el paso del tiempo se encuentran en medio de la vegetación y, si bien no es una atracción turística formal, quienes deciden acercarse pueden ver de cerca vagones tolva, coches antiguos que transportaban pasajeros y lo que alguna vez fueron locomotoras.

Se trata de una postal diferente del reconocido destino de la provincia de Buenos Aires, ideal para quienes disfrutan de los trenes, explorar restos urbanos o fotografiar sitios curiosos. Durante décadas, el espacio fue un sitio donde se organizaban los trenes que transportaban piedra, granito, cereales y diferentes productos a Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y hasta Mar del Plata.

El cementerio de trenes no es un sitio turístico, pero se puede conocer sin problemas

La gran recomendación para ver de cerca los restos de metal corroídos es ir de día y con tiempo. Además, es clave llevar calzado cómodo y respetar los límites del predio, sin subirse a estructuras inestables para cuidarse.

Otras actividades para disfrutar de Tandil durante una escapada de fin de semana

Ubicado a unos 360 km de la ciudad de Buenos Aires, Tandil es una gran opción para escaparse un fin de semana sin viajar tanto, ya que ofrece un sitio de desconexión, pero la posibilidad de hacer diferentes actividades: