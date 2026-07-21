Tenía solo 18 años: falleció importante figura del cine en un accidente automolístico

Una joven actriz falló en un accidente de tránsito.

El mundo del cine atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Kaylee Hottle, la actriz estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong y en su secuela, Godzilla x Kong: El nuevo imperio. La joven, de tan solo 18 años, perdió la vida como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en la localidad de Ijamsville, en el condado de Frederick, Maryland.

La noticia fue dada a conocer por su padre, Joshua Hottle, quien comunicó el fallecimiento a través de una transmisión en vivo realizada en lengua de señas estadounidense (ASL). Según relató, se encontraba en Texas cuando recibió el llamado de las autoridades y le informaron que el corazón de su hija había dejado de latir durante el traslado al hospital.

Kaylee Hottle falleció a los 18 años.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, la actriz viajaba como acompañante en un vehículo que, en horas de la madrugada, salió de la ruta y terminó en una zanja al costado del camino. La Oficina del Sheriff del condado de Frederick habría señalado que el exceso de velocidad sería uno de los factores bajo análisis, aunque la investigación continúa abierta y no hay un informe definitivo sobre las circunstancias exactas del siniestro.

Hottle había nacido en una familia con varias generaciones de personas sordas y utilizaba la lengua de señas estadounidense como su principal forma de comunicación. Esa característica fue clave para obtener el papel de Jia, la niña que establece un vínculo único con Kong y que se convirtió en uno de los personajes más queridos del MonsterVerse.

Su debut en la pantalla grande llegó con Godzilla vs. Kong (2021), donde compartió elenco con Rebecca Hall, Alexander Skarsgård y Brian Tyree Henry. Más tarde volvió a interpretar al mismo personaje en Godzilla x Kong: El nuevo imperio, consolidándose como una de las jóvenes promesas de Hollywood. Además, participó en un episodio de la serie Magnum P.I. Cursaba además su último año en la Texas School for the Deaf, institución que lamentó públicamente su partida.

Kaylee Hottle había actuado en Godzilla.

Un símbolo para la comunidad sorda

Más allá de su carrera artística, Kaylee era considerada un símbolo de inclusión para la comunidad sorda. Su trabajo en una de las franquicias cinematográficas más importantes de los últimos años fue celebrado por la representación auténtica que llevó a la pantalla y por inspirar a miles de jóvenes con discapacidad auditiva alrededor del mundo.Q