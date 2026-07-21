Córdoba actualizó su aplicación de telemedicina para gestionar trámites de salud

La iniciativa forma parte del proceso de digitalización que lleva adelante la obra social cordobesa para concentrar en una sola herramienta los principales trámites y servicios de salud.

La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) presentó una nueva versión de su aplicación móvil con funciones que amplían los servicios disponibles para los afiliados.

La actualización incorporó herramientas para consultar recetas médicas, acceder al historial de prestaciones y utilizar el servicio de telemedicina desde una única plataforma, además de renovar su interfaz.

La iniciativa forma parte del proceso de digitalización que lleva adelante la obra social cordobesa para concentrar en una sola herramienta los principales trámites y servicios de salud.

¿Cómo funciona la nueva aplicación de telemedicina de Córdoba?

Con la reciente actualización, los afiliados podrán acceder desde el teléfono celular a la credencial digital propia y de su grupo familiar, generar el Token de Seguridad para validar prestaciones médicas, consultar recetas prescriptas, revisar el historial de consultas y prestaciones, obtener información sobre medicamentos e ingresar directamente al servicio de Telemedicina APROSS desde la pantalla principal.

La nueva versión también incorpora un rediseño de la interfaz para facilitar la navegación y permitir que los usuarios encuentren más rápidamente la información y los servicios disponibles. Según informó APROSS, el objetivo es simplificar la gestión de trámites relacionados con la salud desde un único lugar.

La credencial digital incluida en la aplicación cuenta con un código QR y un código dinámico de seis dígitos que se actualiza periódicamente, una herramienta que fortalece la identificación del afiliado al momento de acceder a las prestaciones médicas. Además, quienes necesiten compartir la credencial con un familiar, tutor o representante podrán autorizarlo desde el Portal de Autogestión.

Para utilizar la aplicación es necesario validar la identidad mediante Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2, un requisito que busca resguardar la información personal y garantizar la seguridad de las gestiones realizadas desde el celular.

La actualización se suma a otras medidas de modernización implementadas por APROSS durante este año. Desde el 15 de julio, por ejemplo, el Token de Seguridad para acceder a prestaciones médicas pasó a estar disponible exclusivamente a través de canales digitales, entre ellos la propia aplicación móvil.

La plataforma reúne ahora las principales herramientas digitales de la obra social, entre ellas la telemedicina, la consulta de recetas, el historial de prestaciones y la credencial digital, con el propósito de agilizar la atención y facilitar el acceso a la información sanitaria.