Lo condenaron por violencia de género, está libre y mató a la mamá de su hija

Crédito: ELDOCE

Rocío Belén Gómez tenía 27 años y era madre de tres hijos de 8, 6 y 2 años. Con ellos vivía en su casa de Santa María de Punilla, en Córdoba, y en las últimas semanas había vuelto a convivir con ella el padre de su nena más chiquita, Maximiliano Braudaco, de 42 años. El domingo a la noche, después de ver la final y pasar la tarde en la casa la pareja, que además eran primos hermanos, empezó una discusión a los gritos que alertó a los vecinos hasta que la mujer empezó a pedir auxilio y fue su mamá, quien empezó a correr por la calle pidiendo ayuda de la policía.

Cuando la mujer recibió la respuesta de un vecino volvió corriendo a la casa de su hija y la encontró tirada en la vereda. La joven, de 27 años, había sido brutalmente golpeada y apuñalada varias veces. Poco después la policía llegó al lugar pero el presunto femicida se había escapado corriendo de la casa, aunque horas más tarde fue capturado y aunque quiso evitar la responsabilidad quedó detenido, acusado de homicidio agravado por el vínculo. Según los investigadores, el acusado negaba el hecho pero tenía manchas de sangre en sus ropas y en la casa encontraron dos cuchillos que fueron secuestrados y que la investigación asegura que fue el arma homicida.

Fuentes de la investigación confirmaron a El Destape que Maximiliano Baudraco “tiene una condena condicional por violencia de género” y la Fiscal de instrucción Silvana Pen analiza el expediente anterior ya que las mismas fuentes sostienen que es probable que el femicida haya dado la casa de su víctima como el domicilio donde fijó residencia en la causa. La condena en suspenso a la que había sido sentenciado el femicida era de 2 años y medio y había sido dictada en 2025 por la Cámara en los Criminal y Correccional de Cruz del Eje. Mientras tanto, durante todo el día de hoy la Policía de Córdoba trabajó en el barrio donde vivía Belén, en Santa María de Punilla para buscar testigos y analizar con peritos la escena del crimen.



Según revelaron los investigadores, amigos de la víctima declararon que “era habitual que hubiera algún tipo de discusión o peleas entre ellos” pero que no conocían relatos de golpes o algún tipo de amenaza. Los mismos testimonios relataron que los últimos mensajes que intercambiaron con Rocío fueron alrededor de las 7 de la tarde y no dio ningúna señal o pedido de ayuda, por lo que los investigadores sostienen que toda la violencia se desató luego de esa hora y que el ataque fue tan brutal como inmediato, sin que la víctima tuviera tiempo de defenderse. Mientras tanto, al menos dos vecinos relataron a la policía que “la violencia en esa casa era cosa de todos los días” y que pese a que más de una vez habían querido acercar ayuda a la mujer, “ella se negaba a que la ayuden” y también aseguraron que les generaba “mucho miedo” la actitud del hombre cada vez que se lo cruzaban en la calle.

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Un informe del observatorio de Femicidios reveló que durante el año 2025 hubo 10 asesinatos de mujeres por parte de sus parejas en la Provincia de Córdoba y la situación resulta alarmante para quienes trabajan en reclamo de mayores políticas en el área ya que en lo que va de este año ya se registraron 6 femicidios en la Provincia, entre los que se destaca el brutal crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en mayo. Entre los reclamos hay uno clave, de los seis femicidios ocurridos en Córdoba en lo que va del 2026, en cuatro casos los detenidos tienen antecedentes por violencia de género y estaban libres.

Sin embargo, la investigación actual cuenta con un testimonio clave y es el de la madre de Rocío. Según el relato de la mujer a la Fiscal, fue ella quien inició la causa de 2025 y había logrado la condena condicional por distintos hechos de amenazas y daños. Además, la mujer relató que ella sabía que su hija era golpeada por Braudaco pero que no le contaba a sus amigas. Ahora, en medio del dolor por el femicidio de su hija y con la custodia de las tres criaturas que quedaron sin su mamá, la mujer sólo pide “Justicia por Rocío”.