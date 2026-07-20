El Gobierno de La Rioja amplió en $50 millones el cupo del "Previaje Riojano con Chachos": todos los detalles

El Gobierno de La Rioja anunció la ampliación del presupuesto del programa "Previaje Riojano con Chachos" con un refuerzo de $50 millones, luego de que se agotara el cupo inicial de $150 millones previsto para la iniciativa. La medida busca garantizar la continuidad del beneficio y seguir impulsando el turismo interno durante las vacaciones de invierno.

Según informaron desde el Ejecutivo provincial, el programa alcanzó el pasado 17 de julio el límite presupuestario establecido en sus bases y condiciones, reflejando la importante adhesión tanto de turistas como de prestadores de servicios turísticos en toda la provincia.

Ante la respuesta positiva obtenida, el Gobierno dispuso la ampliación de los fondos destinados a la entrega de Voucher Chachos, que permiten a los beneficiarios recuperar parte de los gastos realizados en alojamientos y servicios turísticos para reinvertirlos en comercios adheridos dentro del territorio riojano.

Desde la Provincia destacaron que este refuerzo presupuestario representa un importante esfuerzo económico orientado a fortalecer el movimiento turístico y la actividad comercial vinculada al sector, uno de los principales motores económicos durante el receso invernal.

Con esta ampliación, el programa continuará vigente hasta completar el nuevo cupo establecido, manteniendo las mismas condiciones de acceso y utilización previstas originalmente.

Asimismo, el Gobierno informó que los seis Puntos de Canje habilitados continuarán funcionando con normalidad en sus horarios habituales, garantizando la validación de facturas y la entrega de Voucher Chachos a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la iniciativa.

El "Previaje Riojano con Chachos" se consolidó durante estas vacaciones de invierno como una herramienta de incentivo al turismo interno, promoviendo el consumo en alojamientos, agencias de viajes, restaurantes y otros comercios adheridos, al tiempo que permite que los recursos permanezcan circulando dentro de la economía provincial.

Finalmente, las autoridades provinciales agradecieron el acompañamiento de los distintos actores del sector turístico, entre ellos alojamientos y agencias de viajes, cuyo trabajo articulado fue fundamental para el éxito y la rápida ejecución del programa, que continúa posicionándose como una de las principales políticas de promoción turística implementadas en la provincia.

Cómo funciona el Previaje Riojano

La medida otorga un beneficio directo consistente en la devolución del 50% de los gastos realizados en alojamientos registrados y agencias de viajes de la provincia, con un tope de reintegro que alcanza hasta los $200.000 por persona. Este reembolso se entrega mediante la moneda provincial, conocida como "Chachos", la cual funciona como dinero en efectivo para abonar consumos en una amplia red de comercios adheridos que incluye restaurantes, bares, estaciones de servicio, excursiones y bodegas.

El funcionamiento del programa es sencillo y requiere que el turista contrate un mínimo de dos noches consecutivas en cualquiera de los hospedajes oficiales de la provincia. Al momento de realizar el pago, es un requisito obligatorio solicitar una factura a nombre del titular del viaje que detalle los datos de los pasajeros y que incluya de forma explícita la leyenda "Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos". Cabe destacar que el beneficio está disponible tanto para turistas nacionales como para los propios residentes riojanos, siempre y cuando realicen turismo interno en un municipio diferente al que figura en su Documento Nacional de Identidad.

Una vez obtenido el comprobante fiscal, el viajero debe realizar el trámite de canje de forma presencial asistiendo a las oficinas de validación habilitadas en localidades clave como La Rioja Capital, Chilecito, Villa Unión, Aimogasta o Chamical.

Al presentar la factura junto con el DNI original, los operadores validan la información y entregan los Chachos físicos en mano. Debido a que estos bonos se emiten en denominaciones fijas, el monto final de la devolución se redondea al número entero inferior más cercano, quedando el dinero listo para ser reinvertido inmediatamente en la cadena comercial y gastronómica de la región.