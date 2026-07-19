Por qué no tiene letra el himno de España, rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Hinchas de España. (Crédito de foto: EFE)

La expectativa por la final del Mundial 2026 es total. España se ha consagrado como flamante finalista del torneo y se prepara para medir fuerzas en un choque muy esperado contra Argentina. Más allá de la táctica y el talento sobre el césped, uno de los momentos más solemnes y cargados de emotividad patria se vivirá en los instantes previos al pitido inicial, cuando los jugadores se formen para entonar el himno nacional. Sin embargo, a diferencia de los futbolistas albicelestes, que cantarán a pleno pulmón, los españoles escucharán y quizá tararearán la melodía, ya que no tiene letra. Una peculiaridad que siempre despierta curiosidad en las citas internacionales.

Una melodía militar nacida en el siglo XVIII

La razón por la que el himno de España no tiene letra es estrictamente histórica: su origen no es el de una canción popular, sino el de una marcha militar. Conocido oficialmente como la "Marcha Real", es uno de los himnos nacionales más antiguos de Europa. Su primera mención oficial aparece en 1761 en el Libro de Ordenanza de los toques de pífanos y tambores de la Infantería Española, bajo el título de "Marcha Granadera".

Su compositor original fue el músico Manuel Espinosa de los Monteros, y el rey Carlos III la declaró Marcha de Honor en 1770. La costumbre popular la terminó consolidando como el himno oficial del país durante el reinado de Isabel II. Al haber sido concebida exclusivamente para instrumentos de viento y percusión para marcar el paso de las tropas, nunca se le asoció un texto oficial en su raíz.

Seleccionados de España mientras suena su himno nacional. (Crédito de foto: RTVE)

Los intentos frustrados por ponerle palabras

A lo largo de los siglos, ha habido numerosos intentos de agregar letras a la solemne marcha. Durante el siglo XIX y XX, diferentes poetas y gobiernos ensayaron adaptaciones. El dictador Miguel Primo de Rivera encargó una letra al escritor Eduardo Marquina, y más tarde, durante el régimen de Francisco Franco, se utilizó un texto del poeta José María Pemán. Ninguna de estas opciones logró sobrevivir a los cambios políticos ni conseguir el consenso democrático necesario.

Incluso en la historia reciente, los intentos no han cesado. En 2007, el Comité Olímpico Español (COE) promovió un concurso público para ponerle letra y permitir que los atletas la cantaran en el podio. El jurado llegó a seleccionar una propuesta, pero la iniciativa se retiró pocos días después ante la falta de acuerdo político y el rechazo de diversos sectores. Así, la "Marcha Real" llegará a la final del Mundial, fiel a su tradición secular: una melodía imponente.