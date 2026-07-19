La sorprendente declaración de Colapinto en la previa del GP de Bélgica: "Más nervioso"

Colapinto se emocionó con la victoria de Argentina en el Mundial.

Después de 40 años, la Selección Argentina volvió a encontrarse con Inglaterra en una fase eliminatoria de la Copa del Mundo el miércoles pasado por las semifinales del Mundial 2026. En un partido cerrado que vio a los ingleses ponerse en ventaja al inicio del segundo tiempo, los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron lo mejor de sí para dar vuelta el resultado y quedarse con el pase a la final por 2-1 en el Atlanta Stadium. "Va a ser complicado. Seguro que voy a estar mucho más nervioso por el partido que por la carrera", reconoció Colapinto antes del GP de Bélgica.

Inicialmente, el cuerpo técnico de la “Albiceleste” había dejado la consigna de que era “solo un partido de fútbol”, pero el pueblo argentino nunca pudo considerarlo un partido más por todo el peso que tiene el rival para la historia de nuestro país. Tampoco Colapinto pudo dejar de lado todo el pasado con los ingleses, un tema que tocó durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1.

“Al final es solo un partido de fútbol, para ser sincero. Pero es un partido muy especial. Por todo lo que pasó, es Inglaterra y hay muchos condimentos que lo rodean, más allá de que sea simplemente un partido”, comenzó el piloto argentino. Además, “Fran” resaltó que era un encuentro que llevaba tiempo sin disputarse en la cita máxima del fútbol, puesto que el último duelo había sido en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.

“Hacía muchísimo tiempo que no jugábamos contra Inglaterra y estamos muy felices de haber conseguido la victoria. Estoy feliz por el equipo, feliz por Messi. Muy orgulloso de mi país”, añadió. Por fuera de eso, una de las cosas que alegró al piloto de Alpine es que el equipo mostró toda su argentinidad en la cancha, lo que hace que uno se sienta representado por la exitosa camada de jugadores que reunió Scaloni.

“Han dado absolutamente todo, y la manera en que nos representan, la forma en que muestran lo argentinos que son, es realmente impresionante de ver”, agregó. Por último, el pilarense se permitió trazar un paralelismo con los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Maradona humilló a los ingleses en el Azteca: “Este es el tipo de partido que realmente demuestra por qué Argentina es una de las selecciones más grandes de la historia del fútbol. Es igual que el partido de 1986”.

El pilarense conoció a Scaloni en el GP de Bélgica 2025.

Colapinto en Bélgica y Argentina en Nueva Jersey

Este domingo, la F1 tendrá la disputa del GP de Bélgica por la décima fecha, carrera programada para las 10:00 (hora de Buenos Aires), mientras que por la tarde se vivirá la definición de la Copa del Mundo. A partir de las 16:00 h, la Selección Argentina se enfrentará con España en el Nueva Jersey Stadium con el objetivo de alcanzar su cuarta estrella y cerrar la carrera de Lionel Messi con el bicampeonato.