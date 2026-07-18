Compañía india Skyroot lanza el Vikram-1 en la primera misión orbital privada con un cohete

Autoridades espaciales y de la firma Skyroot Aerospace posan con una maqueta del cohete Vikram-1 tras una rueda de prensa posterior al exitoso lanzamiento en el Centro Espacial Satish Dhawan en Sriharikota, Andhra Pradesh, India.

Por Gopika Gopakumar ​y Nivedita Bhattacharjee

BENGALURU, India. 18 jul (Reuters) - La compañía espacial india Skyroot Aerospace lanzó el ‌sábado el primer ‌cohete orbital desarrollado por el sector privado del país, una prueba clave de los esfuerzos nacionales por hacerse con una mayor cuota del mercado mundial de lanzamientos comerciales.

El cohete Vikram-1 despegó del Centro Espacial Satish Dhawan, en Sriharikota, ​a las 0635 ⁠GMT, dejando tras de sí una estela ‌de fuego y humo, y transportando ⁠varias cargas útiles de clientes ⁠y experimentos en órbita en su primera misión orbital, bautizada como misión Aagaman.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Unos 15 minutos después, ⁠inyectó con éxito su carga útil en ​una órbita de 450 kilómetros, ‌lo que convierte a India ‌en el tercer país en alcanzar la ⁠capacidad de lanzamiento orbital a través de la iniciativa privada.

El lanzamiento, que inicialmente estaba previsto para las 0600 GMT, se suspendió temporalmente ​antes de ‌ser reprogramado.

El objetivo de la misión es validar en vuelo los sistemas de propulsión, aviónica, telemetría, guía, navegación y control del cohete, al tiempo que se ⁠recogen datos para futuros lanzamientos comerciales, según indicó Skyroot.

"La misión Aagaman ha sido un gran éxito", afirmó la empresa en un comunicado. "Se trata de un vuelo de prueba. Realizaremos varios de estos antes de pasar a los vuelos comerciales rutinarios".

Fundada en ‌2018, Skyroot forma parte de una nueva generación de emprendimientos espaciales indios que han atraído el respaldo de inversores globales tras la liberalización del sector. Este año se convirtió en la primera ‌empresa del sector espacial del país en alcanzar una valoración de mil millones de dólares.

La misión india se ‌produce en ⁠un contexto de creciente competencia en el mercado mundial de lanzamientos de ​satélites pequeños, donde estas compañías buscan plantar cara a los líderes del sector, encabezados por SpaceX, de Elon Musk.

(Editado en español por Carlos Serrano)