Guerra por la Ciudad: recorridas, agenda vecinal y la incógnita de las alianzas

El año electoral está cada vez más cerca y la Ciudad de Buenos Aires vive, desde hace tiempo, su propia campaña ejecutiva. El PRO, el larretismo y La Libertad Avanza recorren la Capital Federal para recoger inquietudes, gestionar o prometer soluciones, aunque por el momento eludan las definiciones sobre posibles alianzas. En un primer pantallazo, los violetas ya anticiparon que buscarán un candidato propio, mientras que el macrismo avisó que Jorge Macri irá por la reelección dentro de una coalición. Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta busca posicionarse por fuera tanto del mileísmo y sus socios como del kirchnerismo.

La cercanía con los vecinos y sus reclamos aparece como el denominador común de las distintas propuestas que se van perfilando para competir por el distrito. Las estrategias van desde las largas caminatas de Larreta hasta un buzón virtual de los libertarios, pasando por las reuniones periódicas del Gobierno porteño para canalizar las demandas locales. La administración de Macri desplegó distintos niveles de vinculación ciudadana que incluyen encuentros temáticos con funcionarios y charlas mano a mano con cupos limitados para fomentar una sensación de mayor proximidad. A esos espacios se sumó el Consejo de Coordinación Intercomunal, una herramienta de articulación entre Uspallata y las quince comunas de la Ciudad que, comandada por el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Ezequiel Sabor, retomó un rol más activo y busca darle continuidad a las demandas vecinales.

El primer encuentro del año del Consejo fue en marzo, con una agenda centrada en temáticas como el mantenimiento urbano y la convivencia de mascotas en los espacios verdes. Un mes después, otra reunión se enfocó en la mejora de los canales de atención y la agilización de las respuestas a los vecinos. En junio, se abordaron cuestiones vinculadas al espacio público, el mantenimiento del arbolado y los espacios verdes. El miércoles fue el último de estos encuentros que Sabor enmarcó en la “forma de gestionar” desplegada por el PRO: “escuchar, articular y trabajar para dar respuestas concretas”.

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La escucha territorial es también la principal apuesta de Rodríguez Larreta, que destaca de sí mismo su conocimiento sobre la Ciudad. Fuera de la gestión, camina la CABA sólo con su equipo, sin buscar “acuerdos ni nada. Después, llegada la elección, veremos”, según le dijo al canal NET. En esas posibles alianzas, Jorge Macri no aparece como una posibilidad para el ex jefe de Gobierno aunque los viejos socios de Juntos por el Cambio no suenan como un mal plan. De hecho, desde el radicalismo esperan que se pueda arribar a algún tipo de acuerdo lo más amplio posible. En este caso, con la intención de que el PRO esté adentro.

Larreta considera que “el PRO ya tomó esa decisión” de aliarse con Javier Milei. El legislador remarcó que “en las últimas elecciones, que fueron hace seis meses, fueron a la cola de la Libertad Avanza, ni siquiera con el sello partidario. No veo ningún gesto de revertir eso. Lo veo al jefe de Gobierno haciendo todos los deberes para que Milei lo ponga de su candidato, con posiciones muy extremas. El PRO jamás planteaba que hay que poner un muro en la General Paz. Jamás planteaba que hay que sacar a patadas a la gente que está en la calle y agredirla”. Su postura actual es distanciarse de los extremos y apostar por un proyecto desarrollista que no se defina por ser el "anti" de ninguna fuerza.

Además de sus recorridas, implementó un sistema digital de reclamos y revitalizó su canal de Youtube para difundir propuestas centradas en la problemática de la vivienda , el desarrollo del sur y la reactivación del microcentro.

La Libertad Avanza transita por la misma sintonía de instalación. En la reciente reunión con legisladores porteños , Karina Milei enfatizó la necesidad de generar candidatos propios en CABA, una directiva que busca posicionar al espacio de cara a 2027 sin definir aún si implicará una ruptura total con el PRO. El partido libertario trabaja el territorio con referentes comunales y el lanzamiento de una escuela de dirigentes. Pilar Ramírez, presidenta del partido en el distrito, recorre los barrios junto a funcionarios nacionales y se perfila como un nombre fuerte para la competencia ejecutiva, con una agenda que combina problemas tradicionales como la basura y el tránsito con debates sobre inteligencia artificial, tecnología o las startups.